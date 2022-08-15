Тепер Наталія Кличко живе в Німеччині, а з чоловіком бачиться рідко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю», яке вийшло вранці в понеділок, 15 серпня.

Кличко уточнив, що це не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.

«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.

На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».

Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1997 року. У сім’ї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, у 2002 – дочка Єлизавета-Вікторія, а у 2005 – син Максим. Сама Наталія живе в Німеччині, де намагається зробити співочу кар’єру, діти навчаються за кордоном.

Торік Віталій Кличко розповідав, що бачиться з дружиною «іноді» й не шукає спокус.