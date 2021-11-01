Ніна Матвієнко та художник Петро Гончар одружились у 1971 році, цьогоріч пара святкувала «золоте весілля» – 50 років шлюбу

Народна артистка України Ніна Матвієнко розійшлась зі своїм чоловіком художником Петром Гончаром. Вони були у шлюбі 50 років. Про розлучення співачка публічно розповіла у програмі «Позаочі», яка вийшла в ефір 30 жовтня на телеканалі Інтер.

«Я попросила покинути мене. Це виважене рішення. Він вважав, що у нього ще є своє життя, яке він вибрав. Тут не було ні скандалу, нічого. Тут було розуміння… Я сказала: "Йди, живи собі на дачі, займайся своїми справами, малюй"… Я казала: "Скажи людям, що я погана, чи ще щось таке". Всі кажуть, що це він мене покинув, і щоб захистити його честь я кажу: "Ну та, ну та"», – розповіла Ніна Матвієнко про розлучення з чоловіком, не уточнивши коли саме це сталося.

74-річна Ніна Матвієнко та 72-річний Петро Гончар цьогоріч відзначили «золоте весілля» – 50 років шлюбу. Про те, що вони з чоловіком розійшлись, Ніна Матвієнко публічно розповіла 30 жовтня у ефірі Інтера.

«У мене вже немає з цього приводу болі. Я майже все життя була як чоловік, забезпечувала сім’ю, а для чого це на старість? У нього ніколи не було грошей, ми жили за одну мою зарплату до 60 років», – додає Матвієнко.

Але, за словами Ніни Матвієнко, вона ніколи не докоряла чоловіку через його заробіток, для неї набагато гіршим було те, що чоловік її підводив та відмовлявся побути із дітьми, коли вони хворіли, а у неї був важливий виступ.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар одружились у березні 1971 року. У шлюбі у них народились троє дітей: донька Антоніна та двоє синів – Іван та Андрій.