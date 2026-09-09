Полковник Богдан Семенина отримав підозру

У колишнього начальника Самбірського РТЦК Богдана Семенини виявили приховані активи на суму понад 4,5 млн грн. Йому оголосили підозру за недостовірне декларування.

Як повідомили у середу, 9 вересня, у теруправлінні ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, НАЗК провело повну перевірку декларації 45-річного ексочільника районного ТЦК, за результатами якої йому повідомили про підозру в навмисному приховуванні майна на суму понад 4,5 млн грн.

«У декларації за 2024 рік, ще під час перебування на службі, полковник не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 млн грн. Майнові права на житло були оформлені на дружину. Попри це, у декларації посадовець не зазначив майнові права на квартиру та вказав, що об’єкти незавершеного будівництва у нього та членів сім’ї відсутні», – йдеться в повідомленні ДБР.

Крім того, задекларовані готівкові заощадження подружжя суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів.

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Експосадовець вказав понад 2,5 млн грн власної готівки. Водночас, відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більше 684 тис. грн. Різниця становила понад 1,8 млн грн.

Ще 40 тис. доларів та 376 тис. грн були зазначені як готівкові кошти дружини. У той час, її доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 млн грн. Розбіжність становила 840,6 тис. грн.

За даними слідства, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 4,5 млн грн. Колишньому посадовцю інкримінують умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ). Суд обере йому запобіжний захід. За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній начальник Самбірського РТЦК Богдан Семенина. Раніше його викрили у фіктивному оформленні знайомого на військову службу.

У вересні 2026 року Богдан Семенина подав виправлену декларацію за 2024 рік, у якій вказав, що є власником земельних ділянок у Пустомитах, у селі Гонятичі Миколаївської громади, у селі Нестаничі Радехівської громади, а також ділянки в Криму. Сім’я з 2023 року володіє квартирою у Львові, площею майже 84 м2. Також на дружину записаний об’єкт незавершеного будівництва – квартира у Львові площею майже 41 м2.

Дружина є власницею автомобіля Toyota Yaris, 2023 року випуску, а сам Богдан Семенина їздить на Hyundai Tucson 2022 року випуску.

За 2024 рік Богдан Семенина вказав зарплату на військовій службі 543 тис. грн, а також понад 500 тис. грн дохід дружини від підприємницької діяльності та її зарплату 262 тис. грн у страховій компанії «Аркс».

Богдан Семенина зберігав 724 тис. грн готівкою, а його дружина – 376 тис. грн та 40 тис. доларів.