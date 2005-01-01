Перший львівський супермаркет «Арсен» на Сихові знесуть

Центр буде розташований на місці нинішнього супермаркету «Арсен» на просп. Червоної Калини

У Львові на Сихові збудують торгово-розважальний комплекс з підземним паркінгом. Новий ТРЦ зведуть на місці першого у Львові супермаркету «Арсен», збудованого у 2002 році на просп. Червоної Калини.

У п’ятницю, 29 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво ТзОВ «Центр Проект» торгово-розважального комплексу на просп. Червоної Калини, 60 зі знесенням розташованої там будівлі супермаркету «Арсен».

Як розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, новий ТРЦ буде розташований біля запланованого нового офісно-житлового комплексу з першим у Львові 25-поверховим хмарочосом, а між ними облаштують пішохідну вулицю.

За словами Чаплінського торгово-розважальний комплекс матиме дворівневий підземний паркінг, а на місці нинішньої парковки перед входом до «Арсеном» облаштують громадський простір.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі мережі супермаркетів «Арсен», у новому торгово-розважальному центрі серед іншого працюватиме і «Арсен».

«Якщо зараз «Арсен» має 6 тисяч м2, то новий матиме 33 тисячі. Там будуть кінотеатри, ресторани, дитяча зона, а на площі перед «Арсеном» – фонтани влітку, взимку – різдвяний ярмарок, навесні – великодній. Будівля матиме дворівневий паркінг, один з поверхів якого для електромобілів, де їх можна буде зарядити», – розповів Ігор Новоставський, заступник генерального директора групи компаній «Євротек», яка здійснює управління мережею «Арсен».

Візуалізація майбутнього ТРЦ

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТзОВ «Центр Проект» належить киянину Михайлу Весельському.

Розташований на проспекті Червоної Калини «Арсен» був першим у Львові супермаркетом у сучасному розумінні цього слова, його відкрили у 2002 році. До того часу продукти у Львові можна було купувати лише у маленьких магазинчиках, гастрономах чи на гуртовнях.

Мережу супермаркетів «Арсен» започаткував відомий на початку 2000-х львівський бізнесмен Роман Шлапак, який вирішив назвати її ім’ям свого старшого сина. У результаті фінансовової кризи на початку 2009 року мережа, що на той момент налічувала сім супермаркетів, перейшла до київської компанії «Євротек».