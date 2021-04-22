На Сихові відкрили перший ресторан міжнародної мережі KFC
Фаст-фуд став першим львівським рестораном цієї мережі, що працює у форматі Drive
У оновленому торговому центрі «Арсен» на Сихові відкрили ресторан міжнародної мережі фастфудів KFC. Заклад став другим з мережі у Львові.
Ресторан відкрили у середу, 21 квітня, на просп. Червоної Калини, 60. У цьому закладі KFC, на відміну від ресторану на просп. Свободи, можна замовити їжу на автороздачі у форматі Drive через віконечко.
Через карантин сам ресторан наразі відвідати не можна
Як повідомили у мережі супермаркетів «Арсен», в якому відкрили KFC, через карантинні обмеження відвідати сам ресторан наразі не можна, однак він працює на виніс чи через Drive.
Нагадаємо, що перший ресторан міжнародної мережі фаст-фудів у Львові відкрили торік у квітні на проспекті Свободи, 19.
Kentucky Fried Chicken (KFC) – американська мережа фастфудів, заснована у 1952 році. Мережа об'єднує понад 25 тис. закладів по всьому світу. KFC є третьою в світі мережею ресторанів швидкого харчування після Subway (понад 35 тис. закладів) і McDonald's (майже 34 тис.).