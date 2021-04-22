KFC на Сихові став другим рестораном міжнародної мережі у Львові

У оновленому торговому центрі «Арсен» на Сихові відкрили ресторан міжнародної мережі фастфудів KFC. Заклад став другим з мережі у Львові.

Ресторан відкрили у середу, 21 квітня, на просп. Червоної Калини, 60. У цьому закладі KFC, на відміну від ресторану на просп. Свободи, можна замовити їжу на автороздачі у форматі Drive через віконечко.

Через карантин сам ресторан наразі відвідати не можна

Як повідомили​ у мережі супермаркетів «Арсен», в якому відкрили KFC, через карантинні обмеження відвідати сам ресторан наразі не можна, однак він працює на виніс чи через Drive.

Нагадаємо, що перший ресторан міжнародної мережі фаст-фудів у Львові відкрили торік у квітні на проспекті Свободи, 19.

Kentucky Fried Chicken (KFC) – американська мережа фастфудів, заснована у 1952 році. Мережа об'єднує понад 25 тис. закладів по всьому світу. KFC є третьою в світі мережею ресторанів швидкого харчування після Subway (понад 35 тис. закладів) і McDonald's (майже 34 тис.).