У ресторані доступні також послуги McDrive i McDelivery

У вівторок, 19 грудня, у Львові відкрили новий ресторан McDonald’s. Вже восьмий у місті заклад всесвітньої мережі з’явився біля супермаркету «Арсен» на вул. Зеленій, 147-А, одній з основних транспортних магістралей міста.

Ресторан та МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:30, а доставка послугою McDelivery можлива з 07:00 до 22:00.

«У просторому й одному з найбільших McDonald’s в Україні площею 485 м2 в залі можуть комфортно розміститися 123 гостя, ще є 144 місця на терасі. У ресторані встановлені термінали самообслуговування для замовлення у залі через одну з 10 цифрових площин і модернізовані цифрові дисплеї на МакДрайві», – повідомили у компанії.

Відвідувачам нагадали, що під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, а відновлюють роботу через годину після скасування тривоги.

У новому ресторані мережі створили 80 робочих місць.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення McDonald’s закрив свої ресторани в Україні, потім вони поступово відновлювали свою роботу. З того часу у Львові з’явилися два нові McDonald’s і обидва у Сихівському районі, який активно забудовують житловими комплексами та розвивають міську інфраструктуру. McDonald’s на вул. Зеленій у Львові став 99-м рестораном з тих, які нині працюють в Україні.