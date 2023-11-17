Ресторан у Яремчі – другий на Прикарпатті

У Яремчі на Івано-Франківщині відкрили McDonald’s. Новий ресторан запрацював у п’ятницю, 17 листопада, на вул. Свободи, 263. Це другий заклад мережі в Івано-Франківській області.

Як повідомив сайт «Курс», новий заклад має площу понад 407 м2 . Там передбачені 123 місця для відвідувачів у залі і ще 112 на терасі. Замовлення можна робити на касі та через 10 терміналів самообслуговування. Відвідувачі на авто можуть зробити замовлення послугою МакДрайв. Біля закладу є паркувальний майданчик.

Ресторан працюватиме з 07:00 до 22:00. Під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, а відкриється орієнтовно через годину після її скасування.

McDonald’s у Яремчі розташований в середмісті, недалеко від залізничного та автовокзалу, а також біля туристичних локацій – сувенірного ринку та водоспаду Пробій.

Нагадаємо, ресторан у Яремчі – другий заклад мережі на Івано-Франківщині. Його збудували на місці закинутого довгобуду в центрі міста, поруч із будинком побуту.