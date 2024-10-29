Родовище Кітван розташоване за три кілометри від села Росільна Івано-Франківського району

У вівторок, 29 жовтня, відбувся аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами нафтогазового родовища – площі Кітван – на Прикарпатті. Переможцем торгів стала «Укрнафта», яка запропонувала за лот 6,5 млн грн.

Аукціон провела Державна служба геології та надр України. За дозвіл найближчі 20 років розробляти площу Кітван, розташовану на території Івано-Франківського та Калуського районів, змагалися ТОВ «Євротекстиль» та ПАТ «Укрнафта». Остання стала переможцем у всіх трьох раундах аукціону, запропонувавши за лот 6,5 млн грн.

Зазначимо, що це другий за місяць аукціон з продажу спецдозволу на користування надрами площі Кітван. 24 вересня торги не відбулися, після чого стартову ціну лоту зменшили з 10 до 5 млн грн.

Родовище Кітван розташоване за три кілометри від села Росільна Дзвиняцької територіальної громади, що за 35 км Івано-Франківська. Тут знайдені поклади нафти і природного газу – бутану, етану і пропану. Після підписання договору, «Укрнафта» зможе проводити геологічну розвідку надр, розробляти родовище та видобувати нафту та газ.