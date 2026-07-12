Російська протиповітряна оборона втратила частину можливостей

Агенти «АТЕШу» у неділю, 12 липня, заявили про успішну диверсію у Брянській області Росії. За їхніми даними, у Фокіно та Карачеві було знищено важливі засоби зв’язку та комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), які використовувалися російськими військами.

За інформацією партизанів, під час операції вони спалили вежі, на яких були розміщені комплекси РЕБ. Ці системи використовувалися для придушення роботи українських безпілотників та порушення їхньої навігації.

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В «АТЕШ» стверджують, що після знищення обладнання у прикордонних районах Росії утворилася «слабка ділянка» в системі захисту, а російська протиповітряна оборона втратила частину можливостей для точного наведення на цілі. Крім того, відсутність комплексів РЕБ поблизу Фокіно та Карачева відкрила для українських дронів прямий маршрут у напрямку центральних регіонів Росії.

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«Поки Міноборони РФ заявляє про нібито повну захищеність, наші диверсії прибирають перешкоди для українських дронів і відкривають їм шлях до стратегічно важливих об’єктів ворога. Удар за ударом ми знищимо путінську систему зсередини», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» у середу, 8 липня, заявив про диверсію на залізничній інфраструктурі в Ростовській області РФ, яка, за їхніми словами, призвела до перебоїв у постачанні російських військ.