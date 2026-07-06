Підозрюваний приховав нерухомість у селі Красна Тячівського району

Слідчі ДБР підозрюють колишнього посадовця Тиховецького лісництва Петра Носу в недостовірному декларуванні на понад 9,6 млн грн. Йому загрожує до двох років ув’язнення.

Йдеться про лісника, який збудував дачу з чаном на захопленій землі в Карпатах. За це посадовець отримав підозру в березні 2026 року, а суд арештував маєток на ділянці вартістю 11,3 млн грн.

Як повідомили у НАЗК у понеділок, 6 липня, після повної перевірки декларації лісника за 2024 рік виявлено, що окрім маєтку у лісі, він приховав нерухомість у селі Красна Тячівського району, а саме:

земельну ділянку площею 900 м 2 разом зі станцією техобслуговування автомобілів;

разом зі станцією техобслуговування автомобілів; земельну ділянку площею 1,2 тис. м 2 зі зведеним, але не зареєстрованим будинком, які є власністю тестя Петра Носи та перебували в користуванні дружини;

зі зведеним, але не зареєстрованим будинком, які є власністю тестя Петра Носи та перебували в користуванні дружини; будівлю кафе площею 94,9 м2, де веде бізнес дружина експосадовця.

«У декларації також не зазначені два позашляховики Toyota Land Cruiser Prado 2010 року випуску дружини та Toyota Hilux 2016 року випуску, оформлені на матір, яким користувався підозрюваний. Загалом встановлений перевіркою та даними слідства розмір недостовірних відомостей у декларації перевищив 9,6 млн грн», – зазначили в НАЗК.

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Колишньому лісничому інкримінують ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає від 102 тис. грн до 136 тис. грн штрафу, або від 150 до 240 годин громадських робіт, або обмеження волі до двох років, або позбавлення волі на той самий термін, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.