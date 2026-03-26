Йдеться про земельну ділянку біля річки Тересва у Тячівському районі

Правоохоронці оголосили підозру посадовцю Тиховецького лісництва «Карпатського лісового офісу», який самовільно звів будинок на захопленій землі, вартістю понад 11 млн грн. Лісничому загрожує до 3 років обмеження волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 26 березня, підозрюваний без будь-яких документів зайняв ділянку площею 0,15 га на території Тиховецького лісництва в селі Красна Дубівської громади та залучив робітників для зведення садового будинку.

«Лісничий організував будівництво одноповерхової будівлі площею 66 м2, навісу для автомобіля, мангальної зони та чану. Земельну ділянку огородив парканом та встановив відеоспостереження по периметру», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про земельну ділянку у Тячівському районі біля річки Тересва, поруч з відомою садибою «Кришталева хата».

Вартість захопленої землі – понад 11,3 млн грн. 23 березня Ужгородський міськрайонний суд арештував дачу лісничого.

Посадовцеві інкримінують будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України). Санкція статті передбачає від 17 до 68 тис. грн штрафу або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий термін.