За 10 років в урочищах вирубали 215 га лісу

Карпатський лісовий офіс досі не оформив статус ботанічних заказників для майже 1,4 тис га заповідних територій в Ужгородському і Тячівському районах. На філію ДП «Ліси України» подали до суду.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 18 лютого, йдеться про урочища «Странзул», «Задня» і «Кедрин», площею 510 га, на Тячівщині, а також 875 га пралісів Турицького, Тур’я-Реметівського, Лютянського і Перечинського лісництва на Ужгородщині.

«Відсутність чітких меж створює реальні ризики використання території не за цільовим призначенням та загрозу для її збереження. Водночас відповідач не вживає обов’язкових заходів для фактичного закріплення меж об’єктів природно-заповідного фонду», – зазначили правоохоронці.

Справу розглядатиме Закарпатський окружний адмінсуд. Прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність ДП «Ліси України» в особі філії «Карпатський лісовий офіс» та зобов’язати посадовців встановити межі пралісових пам’яток природи місцевого значення.

Зазначимо, у 2002-2013 роках на території урочищ «Странзул», «Задня» і «Кедрин» вирубали близько 215 га лісу, що складає 20% площі ботанічного заказника. У жовтні 2025 року Тячівська окружна прокуратура ініціювала встановлення охоронного статусу для пралісів Нересницького, Турбатського і Лопухівського лісництва, загальною площею 527 га. Тоді суд зобов’язав лісників оформити всі необхідні документи.