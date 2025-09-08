Сергія Потякова на посаду начальника ТЦК призначили у вересні 2023 року

Колишнього очільника Чернівецького обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки полковника Сергія Потякова направили на проходження військової служби в одну з бойових військових частин. Про це повідомили в пресслужбі ТЦК і СП в коментарі «Молодому буковинцю».

Сергія Потякова на посаду начальника Чернівецького обласного ТЦК і СП призначили 20 вересня 2023 року. З 6 вересня обов’язки керівника тимчасово виконує начальник сектору комплектування полковник Юрій Миронець. У яку саму бойову частину перевели його попередника наразі не повідомляють. Також невідомо, що стало причиною переведення.

До призначення в Чернівецький обласний ТЦК і СП полковник Сергій Потяков проходив службу на посаді заступника командира 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. У 2014 році він також захищав державний кордон у Чернігівській і Сумській областях. У тому ж році служив у складі управління оперативного командування «Північ». Військовослужбовець виконував обов’язки офіцера-артилериста і захищав від терористів поселення Весела Гора біля міста Щастя Луганської області.

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, звання полковника Сергій Потяков отримав у 2022 році. Також президент нагородив його військового орденом Богдана Хмельницького III ступеня.