До призначення Сергій Потяков служив заступником командира 44-ої артилерійської бригади

На Буковині 20 вересня призначили нового начальника Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згідно з наказом командувача Сухопутних військ ЗСУ ним став полковник Сергій Потяков.

До цього військовослужбовець проходив службу на посаді заступника командира 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, повідомляє прес-служба Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Народився Сергій Потяков в родині військових у Коломиї. У 2014 році захищав державний кордон у Чернігівській і Сумській областях. У тому ж році служив у складі управління оперативного командування «Північ». Військовослужбовець виконував обов’язки офіцера-артилериста і захищав від терористів поселення Весела Гора біля міста Щастя Луганської області.

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського звання полковника Сергій Потяков отримав у 2022 році. Також президент нагородив військового орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

До нового призначення Буковинський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки очолював полковник Ігор Сорокопуд. У вересні цього року він залишив посаду. У липні 2023 року проти Ігора Сорокопуда спецпрокуратура розпочала кримінальне провадження. Його перевіряли на предмет незаконного збагачення, адже згідно з деклараціями військкома, у нього та родини є трьох квартири у Чернівцях, будинок в Снятині Івано-Франківської області, земельна ділянка в Поляниці.

Зазначимо, що через численні зловживання у серпні президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів. Усіх обласних військкомів мають замінити бойовими офіцерами.