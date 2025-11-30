Смертельна ДТП сталася у Шептицькому районі

У суботу, 29 листопада, у Шептицькому районі на Львівщині 29-річний водій легковика Volkswagen Golf на смерть збив 30-річного пішохода.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, смертельна аварія сталася близько 21:30 на дорозі між селом Пристань Великомостівської громади та селом Волиця Сокальської громади. 29-річний водій автомобіля Volkswagen Golf 3, мешканець села Пристань, здійснив наїзд на 30-річного пішохода. Пішохід отриманих травм загинув на місці.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (за ч.2 ст.286 ККУ).