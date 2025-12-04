ДТП трапилась 3 грудня в селі Тершів

На Львівщині автомобіль Volkswagen збив літню пішохідку. Від отриманих травм вона померла на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 3 грудня в селі Тершів Самбірського району. За версією слідства, водійка автомобіля Volkswagen Touareg, 34-річна жителька району, наїхала на 79-річну пішохідку. Від отриманих травм літня жінка загинула на місці.



За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватиці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.