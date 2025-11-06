Святослав Михайлюк закинув одразу шість 3-очкових

Захисник команди «Юта Джаз» Святослав Михайлюк оновив свій рекорд за результативністю в НБА, повідомляє клубна пресслужба. Сталося це у поєдинку регулярної першості проти «Детройт Пістонз», який завершився поразкою «джазменів» з рахунком 103:114..

28-річний українець вже традиційно для останніх матчів розпочав гру у стартовій п'ятірці. По ходу зустрічі він провів на майданчику 36 хвилин і повторив рекорд за кількістю ігрового часу в сезоні (раніше стільки ж він відіграв проти «Фінікс Санз»). За відведений Михайлюку час він набрав 28 очок, встановивши найвищу результативність не лише у сезоні, але й загалом у кар'єрі. Досі рекордом українця було 27 очок, які він востаннє набирав минулого сезону в матчі проти «Оклахома-Сіті».

До слова, 18 очок з 28-ми українець оформив завдяки триочковим кидакам (показник реалізації 54,.5%). Таким чином він повторив свій результат на старті минулого сезону в матчі проти «Портленд Трейл Блейзерс», де також здійснив шість триочкових. Святослав став найкращим за результативністю гравцем серед своєї команди – реалізував 10 з 16 кидків, здійснив два підбирання та реалізував чотири з п'яти 2-очкових).

Нагадаємо, Михайлюк розпочав професіональну кар’єру в «Черкаських мавпах» у 2012 році. У 2014-му він перебрався у США, де виступав за Канзаський університет. Через 4 роки був задрафтований «Лос-Анджелес Лейкерс» під номером 47 і відправлений в оренду в «Саут-Бей Лейкерс». Встиг також пограти за: «Детройт Пістонс» (2019—2021), «Гранд-Рапідс Драйв» (2019), «Оклахома-Сіті Тандер» (2021), «Торонто Репторс» (2021-2022), «Нью-Йорк Нікс» (2022-2023), «Шарлотт Горнетс» (2023) та «Бостон Селтікс» (2023-2024). У поточному сезоні зіграв за «Юта Джаз» 8 матчів.

Топ-5 найрезультативніших матчів Святослава Михайлюка у кар'єрі:

28 очок – проти «Детройт Пістонз» (у складі «Юта Джаз» 6 листопада 2025 року)

27 очок – проти «Оклахома-Сіті Тандер» (у складі «Юта Джаз» 12 квітня 2025 року)

26 очок – проти «Вашингтон Візардз» (у складі «Бостон Селтікс» 14 квітня 2024 року)

26 очок – проти «Торонто Рапторс» (у складі «Шарлотт Горнетс» 2 квітня 2023 року)

25 очок – проти «Г'юстон Рокетс» (у складі «Шарлотт Горнетс» 8 квітня 2023 року)