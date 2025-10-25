Катерина Серебрянська нині мешкає в Лондоні

25 жовтня своє 48-річчя відзначає українська гімнастка Катерина Серебрянська. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя олімпійської чемпіонки, абсолютної чемпіонки світу та Європи, телеведучої та засновниці мережі дитячих шкіл гімнастики.

Перші кроки

Катерина Серебрянська народилася у 1977 році в Сімферополі. Батько – Олег Васильович – був відомим футболістом («Динамо», «Дніпро», «Таврія»), чемпіоном СРСР, тренером, а згодом директором спортивного клубу художньої гімнастики «Грація». Мати – Любов Овсіївна – майстриня спорту, заслужена тренерка України з художньої гімнастики.

Катерина художньою гімнастикою почала займатися в 4 роки, а з 8 років – на професійному рівні. Спочатку тренувалася у Палаці піонерів та школярів Сімферополя, потім у спортивному товаристві «Колос», а згодом – у спортивному товаристві Профспілок. З 1989 році стала членкинею товариства «Динамо».

Її першою перемогою став тріумф на турнірі «Олімпійська надія України» у віці 10 років. У 1991-му Катерина виграє чемпіонат Європи серед юніорів, завоювавши золоту і срібну медалі. У 1993 році стає віцечемпіонкою світу з гімнастики у змаганнях зі скакалкою, обручем і стрічкою. Роком пізніше бере Кубок Європи й тріумфує на континентальній першості. Вкрай успішним для Серебрянської стає і ЧС-1994, за результатами якого вона виграє 4 золоті медалі.

У 1995-му Катерина знову стає абсолютною чемпіонкою світу з гімнастики й найкращою на європейських змаганнях. Загалом з 1992-го по 1996-й роки Серебрянська завоювала 18 нагород чемпіонатів світу, із яких 8 – золотих, 17 медалей вона привезла із чемпіонату Європи, а також має у своєму доробку медалі Ігор доброї волі та інших змагань.

«Я досі здригаюся від думки, що знову на тренування, якщо мене вранці хтось будить. Жорсткість, насильство над его, розумом, особистістю, яка застосовується, щоб досягти успіхів, залишає відбиток на все життя. Ти просто повинен бути дуже зібраним і сконцентрованим. Ти просто не можеш перекласти відповідальність, ти все тягнеш на собі», – згадувала згодом у своєму інстаграмі Катерина.

Перемога на Олімпіаді

Пік карʼєри українки припав на 1996 рік, коли вона стає абсолютною чемпіонкою в індивідуальному багатоборстві на Олімпійських іграх в Атланті.

Хоча був момент, коли українка опинилася на межі провалу. «Коли кулі летіли в головного героя фільму “Матриця”, Нео сповільнював час і ухилявся від куль у сповільненій зйомці. Те саме сталося на Олімпіаді зі мною. На нервовому ґрунті моя рука оніміла, необхідно зробити фінальний кидок стрічки під купол залу і виконати елемент – три перекиди. Я бачила, як паличка від стрічки повільно підлітає, але не туди, куди треба. Ще мікромомент і – все… предмет втрачено та оцінки знижено», – згадувала Катерина.

Але 15-річні тренування та напрацьовані професійні навички у поєднанні з ефектом «матриці» дали їй шанс виконати дуже швидко свої перекиди та виставити руку в надії, що паличка від стрічки буде в потрібному їй місці.

«Трапилося дивне. Час розтягнувся, сповільнився в моїй голові, як у Нео. Я могла рухатися швидше і бачити все навколо одночасно. Я так швидко ніколи не перекидалася в житті, я молилася і просила Бога: “Будь ласка. Будь ласка! Будь ласка!”. Виставила руку в останній момент, стрічка прилетіла точно в потрібну точку, і я закінчила свій виступ», – додала спортсменка.

Порятунок коханого з в’язниці

За отримане у США золото їй подарували квартиру, авто та 50 тисяч доларів. Гроші вона розділила з тренеркою-мамою. Лише згодом гімнастка зізналась, що свою частку з призового фонду за перемогу на Олімпіаді витратила на те, щоб витягти з в’язниці коханого, який перебував у «банді».

«Він перебував у СІЗО, і все витрачалося на адвокатів, юристів і всі процедури. Через деякий час він помер насильницькою смертю. Я вже жила в Києві, у нього було своє життя у Криму. Він займався по суті якоюсь комерційною діяльністю. Вони орендували вокзал у Сімферополі, здавали в оренду місця для таксистів», – розповіла Катерина в ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходила на телеканалі «Україна».

Завершення кар’єри

Про завершення спортивної карʼєри 21-річна Катерина оголосила у 1999-му (тоді ж закінчила Харківський національний інститут фізичної культури та спорту). «Я закотила пишні проводи “імені себе” у київському Палаці спорту з близькими мені людьми. Не забула і про веселощі – запросила Вєрку Сердючку, Альону Свиридову та інших зірок тогочасного шоубізнесу. Сказала велике спасибі мамі й пішла у вільне плавання», – згадувала спортсменка.

Після цього розпочався новий етап її творчих пошуків. Разом із мамою вона відкрила першу дитячу школу гімнастики для здоровʼя «Студія Серебрянських» (Київ, Одеса, Сімферополь), спробувала себе у ролі телеведучої («Ранкова гімнастика з Катериною Серебрянською»), продюсерки, авторки книг та відеотренінгів з фітнесу, ідейної натхненниці порталу про здоровий спосіб життя.

Також вона знімалася в рекламі, стала кандидаткою педагогічних наук, сертифікованою тренеркою ССE Erickson Coaching International, 20 років працювала Business&Life тренеркою, створивши власну систему, як досягнути мети та не втрачати самомотивацію. Крім того, у списку занять Серебрянської є бізнес із приготування та доставки здорової їжі, який вона намагалась запускати.

У лютому 2009-го Серебрянська у своїх соцмережах сповістила про вступ до коледжу натуральної медицини у Лондоні, де колишня гімнастка вже проживала на той час. У пошуках нової себе в столиці Великобританії Катерина спочатку вирішила зайнятися натуропатією, а згодом – коучем зі стосунків між жінками та чоловіками.

Особисте життя

У 2000-му Катерина вперше стала мамою. Вона народила сина Євгена від бізнесмена та колишнього депутата Ігоря Воронова. На момент народження дитини пара не була у шлюбі, але чоловік брав участь у вихованні хлопчика (у Воронова на той час уже було дві доньки від двох різних жінок). До повномасштабної війни в Україні Євген навчався в Австрії та прагнув, як і його батько, побудувати свій бізнес.

Катерина Серебрянська з сином Євгеном

Понад чотири роки Серебрянська перебувала у стосунках із лідером гурту ТНМК Фаготом (Олег Михайлюта). Здавалося, що все наближалось до весілля, до того ж музикант чудово ладнав із сином гімнастки.

Однак наприкінці 2009 року пара несподівано розпалася. Лише через 10 років Катерина зізналася, що це вона була ініціаторкою розриву. «Я вважаю, що чотири роки – це по суті вже сімʼя. Настав момент, коли один мав ухвалити рішення, щоб йшов розвиток далі. Олег на той період, можливо, ще був не готовий. Мені зі свого боку не дуже хотілося чогось чекати», – розповіла Катерина.

У 2015 році у Лондоні Серебрянська знайшла своє нове кохання. Вона вийшла заміж за свого давнього друга, від якого згодом народила двох дітей: дочку Марію та сина Костю.

Скандали

Катерина Серебрянська скандально прославилася конфліктами зі школою гімнастики Дерюгіних. Чемпіонка звинувачувала організацію в «узурпації» влади в українській гімнастиці, свавіллі, інтригах і наданні перешкод спортсменкам і тренеркам з інших шкіл гімнастики. Серебрянська та Дерюгіна безліч разів сварилися щодо заявок спортсменок на міжнародні змагання, а їхні конфлікти часто виходили в публічну площину.

Серебрянську також звинувачують у корупції під час її роботи на Олімпійський комітет і відмиванні грошей через організовані нею школи гімнастики.

Позиція щодо російсько-української війни

Про війну в Україні Серебрянська старається не говорити. У своїх соцмережах вона спробувала пояснити, що для неї справжній патріотизм.

«Ти можеш демонструвати свій патріотизм публічно, а можеш діяти, не висвітлюючи це в соцмережах. Це особистий вибір кожного. Я дуже люблю Україну та щиро співчуваю всім українцям, які втратили рідних та близьких. Я співчуваю всім, хто залишився без дому, без звичного життя та спокою у серці. Я молюся, щоб війна швидше закінчилася і допомагаю тим, чим можу, тим, що вмію. Навіть якщо не висвітлюю це у соцмережах, як зазвичай очікують від публічних людей. Миру та любові всім», – написала Серебрянська.

Додамо, що свої соціальні мережі колишня гімнастка вперто продовжує вести російською мовою.

Нагороди та почесні звання