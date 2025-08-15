15 серпня своє 47-річчя відзначає легендарна українська гімнастка Лілія Подкопаєва. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя олімпійської чемпіонки, яка у своєму арсеналі має близько 80 нагород, а її подвійне сальто з поворотом на 180 градусів, виконане на Олімпіаді, досі ніхто не зміг повторити.

Терниста стежка у великий спорт

Народилась Лілія Подкопаєва 15 серпня 1978 року у Донецьку. Батько майбутньої чемпіонки покинув родину, коли їй ледь виповнилося два роки, тож дівчинку виховувала мама, бабуся та дідусь. Лише у 26 років Лілія познайомилася зі своїм біологічним батьком і сказала, що це чужа для неї людина.

У віці 5 років бабуся привела дівчинку до гімнастичної зали «Динамо» в Донецьку. З 5-ти до 8-ми років Подкопаєва проводила по три обовʼязкові щоденні тренування. Згодом її перевели до спецкласу для дітей, які займаються спортом, – тренування відбувались шість днів на тиждень і двічі на день.

У 1993-му, коли Лілії було 14 років, вона стала чемпіонкою України, що відкрило для неї дорогу до міжнародних змагань. Дебютний чемпіонат світу 1994 року приніс їй шосту сходинку в багатоборстві та срібло у вправах на колоді. Ще за рік вона виграла одразу чотири медалі на першості планети, у тому числі два золота, тим самим ставши однією з головних претенденток на олімпійські нагороди.

Однак на початку 1996 року, за півроку до головних змагань чотириріччя, Подкопаєва зламала два ребра після падіння з колоди на тренуванні. На щастя, їй вдалось швидко відновитись і вже у травні Лілія привезла в Україну одразу п'ять медалей з чемпіонату Європи – три золоті в багатоборстві, на брусах і вільних вправах, а також бронзові медалі в опорному стрибку і командному заліку.

«Леді Под»

На Олімпіаді-1996 в Атланті Подкопаєва зіткнулась з серйозними труднощами. «Я була готова не вийти на поміст. Мені хотілося втекти, щоб мене ніхто не бачив. Це було не просто хвилювання, а страх. Страх вийти перед 45 тисячами людей і виступати, представляти країну в статусі абсолютної чемпіонки світу і Європи. Це так страшно, бо у тебе немає права на помилку. Треба було ставити на карту все», – згадувала згодом гімнастка.

Але їй вдалося перебороти саму себе і шокувати світ. Подкопаєва виконала видовищне подвійне сальто з поворотом на 180 градусів (на відточення цього елементу було витрачено довгих сім років). Жодному спортсмену не вдавалося його виконати ані до того, ані після. Окрім золота, їй також вдалось завоювати срібло у вправах на колоді. На той момент 17-річна Подкопаєва була четвертою гімнасткою, яка підкорила Олімп у статусі чинної чемпіонки світу, а також єдиною, хто виграв багатоборство без завоювання командної медалі.

Українка об'їздила Сполучені Штати з показовими виступами на запрошення президента Біла Клінтона. Потім їй запропонували однорічний контракт на роботу тренеркою в одному з американських гімнастичних клубів. Серед її учнів були діти Мадонни і Антоніо Бандераса.

Здавалось, що головні досягнення Лілії ще попереду, однак давні травми заважали демонструвати хороші результати і в 1997-му гімнастка ухвалила непросте рішення про завершення кар’єри. Їй було лише 19 років. Загалом Лілія встигла завоювати 45 золотих, 21 срібну і 14 бронзових медалей.

Захоплюючись її талантом, майстерністю, працьовитістю і чарівністю, з подачі американців шанувальники в різних куточках планети називають її «Леді Под».

Життя після

У 2001 році Подкопаєва заснувала власний турнір, який назвала «Золота Лілія» (щорічно проводився до 2009 року), заснувала Благодійний Фонд «Здоров'я поколінь». У 2004-му була національним послом у Раді Європи з питань спорту, толерантності та чесної гри, а у 2005-му – послом Доброї волі ООН з питань СНІДу. У 2007 році нагороджена ООН за боротьбу з ВІЛ/СНІДом.

Лілія навчалася в Національному університеті фізичного виховання і спорту, а також у Донецькій державній академії управління. Також запустила власний бренд одягу L.P. Design і відкрила мережу гімнастичних шкіл в рідному Донецьку. Також у Лілії є диплом судді міжнародної категорії.

Анна Безсонова і Лілія Подкопаєва

З 2017 року Подкопаєва постійно живе в Атланті, де займається тренерською діяльністю. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона активно зайнялася волонтерською діяльністю. У США перезапустила роботу міжнародного благодійного фонду, який спрямований на підтримку особливо вразливих верств населення. Також регулярно відвідує мітинги на підтримку України.

Подкопаєва з родиною на мітингу в підтримку України

Телебачення

Подкопаєва знялася в епізодах серіалу «Леся+Рома» (2005-2006), а також зіграла роль самої себе під вигаданим прізвищем у фільмі «Тримай мене міцніше» (2007).

Також Лілія була учасницею двох сезонів танцювального проекту «Танці з зірками» на телеканалі «1+1». В одному з них разом з Сергієм Костецьким стала переможницею. У 2008 році з тим же Костецьким Лілія посіла третє місце на танцювальному Євробаченні.

У червні 2011 року під Севастополем відбулись зйомки спортивно-розважального шоу «Я – герой!», де головними героями стали Лілія Подкопаєва, Сергій Притула та Олександр Педан (випуски програми були показані на «Новому каналі»).

Сім’я

Не менш насиченим було і особисте життя Подкопаєвої. Першим офіційним чоловіком спортсменки став донецький бізнесмен, організатор спортивних шоу, директор компанії «Спорт-сервіс» та продюсер співачки Мікі Ньютон Тимофій Нагорний.

Подкопаєва, Нагорний і Лорак

Їхнє весілля вели Марія Єфросиніна, Михайло Турчинський та Дмитро Оскін, а серед запрошених зірок були Йосип Кобзон, Таїсія Повалій, Святослав Вакарчук, Яна Клочкова, Світлана Хоркіна, Олександр Немов, Катерина Серебрянская та інші. Свідком з боку Лілії була її найкраща подруга Ані Лорак.

Подкопаєва і Лорак

У 2006 році подружжя усиновило восьмимісячного хлопчика на ім’я Вадим. А за декілька місяців стало відомо, що Подкопаєва вагітна (лікарі не давали обнадійливих прогнозів через травми спортсменки). Лілія народила дівчинку, яку назвала Кароліною. Хрещеною мамою стала вищезгадана Лорак, з якою нині Лілія, за її словами, не підтримує відносин.

Подкопаєва із першим чоловіком Нагорним

У 2009 році Подкопаєва і Нагорний, яких називали ідеальною парою, розлучилися. Олімпійська чемпіонка утримувалася від коментарів, а її чоловік заявив, що в розриві винен він. Згідно з чутками, Лілія і Тимофій вирішили розлучитися через борги, які з'явилися під час фінансової кризи – нібито Подкопаєва не захотіла ділити майно для сплати за кредитами, які її чоловік взяв на будівництво спортивних об'єктів.

Лише через 5 років гімнастка розповіла про погрози Нагорного та інші сімейні негаразди. Підприємець же заявив, що охорона його ексдружини напала і побила його і навіть продемонстрував свої фотографії з побоями, які Лілія назвала підробкою. Розлучення тривало довго судові процеси стосувалися навіть дітей. Цікаво, що у 2018 році Нагорного затримають та інкримінують держзраду – чоловік зізнається, що мав створити політичну партію для просування інтересів Кремля на території України.

У 2012-му новим обранцем Подкопаєвої став київський бізнесмен Віктор Костирко. Для підприємця це був четвертий шлюб. Остання дружина трагічно загинула і Подкопаєва стала мамою 11-річному хлопцю. Проте шлюб розпався і гімнастка знову залишилася одна з дітьми. За словами Лілії, причиною розставання було те, що чоловік і жінка жили в різних країнах: Ігор – в Україні, Лілія – ​​в США.

Подкопаєва із другим чоловіком Костирком

У 2018 році спортсменка втретє вийшла заміж. Цього разу нареченим став американський бізнесмен українського походження Ігор Дубинський. Восени 2019 року Лілії народилася донька Евеліну (в Ігоря від першого шлюбу було двоє дітей).

Подкопаєва із третім чоловіком Дубинським

Регалії та нагороди