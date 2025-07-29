29 липня своє 41-річчя відзначає легендарна українська гімнастка Ганна Безсонова. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя колишньої абсолютної чемпіонки світу, багаторазової чемпіонки Європи та двічі бронзової призерки Олімпійських ігор, яка змогла похитнути гегемонію росіянок в художній гімнастиці.

Перші кроки

Народилася Ганна Безсонова 29 липня 1984 року в Києві. Її батько – Володимир Безсонов – був відомим футболістом, півзахисником київського «Динамо», а мати – Вікторія Серьогіна – художньою гімнасткою. У Ганни є старший брат Олександр – майстер спорту з тенісу, бізнесмен (раніше працював особистим менеджером спортсменки).

Ганна Безсонова з братом Олександром

У віці 3 років батьки віддали її в балетну школу «Киянка», а з 5 років Ганна розпочала займатись гімнастикою. Тренувалась під безпосереднім керівництвом матері (чемпіонки світу у групових вправах з художньої гімнастики).

Ганна з батьками і братом

З 1990 року навчалася і тренувалася у Київській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з художньої гімнастики. Після успішних виступів на всеукраїнських змаганнях з 1994 тренувалась у Школі художньої гімнастики Дерюгіних. У десятирічному віці увійшла до складу збірної України.

Закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України (2005).

Королева елегантності

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики 1999 року в Осаці (Японія) Безсонова була наймолодшою в збірній України. На ЧС-2001 року в Мадриді (Іспанія) після дискваліфікації збірної Росії через вживання допінгу збірна України піднялася на першу сходинку п’єдесталу в багатоборстві – Ганна стала чемпіонкою світу у складі команди, срібною призеркою (обруч, м’яч) та бронзовою призеркою (стрічка) в індивідуальних змаганнях.

З 2002-го була лідеркою збірної України. У липні 2002 року на чемпіонаті світу в Новому Орлеані (змагання проходили лише за груповою програмою) виграла золоту медаль у складі української команди (програма з 5 стрічками). Домінувала у фіналі Кубка світу в Штутгарті (Німеччина) в листопаді, здобувши перше місце у виступах з обручем, скакалкою та булавами.

З 2003-го стала реальною конкуренткою російським спортсменкам, які посідали тоді перші місця в міжнародній художній гімнастиці. Того року Ганна стала дворазовою чемпіонкою світу з обручем (виконувала вправу під музику з балету «Лебедине озеро» – цей виступ став одним з найкращих в кар’єрі спортсменки) і булавами. На цих змаганнях спортсменка була близькою до здобуття звання абсолютної чемпіонки світу, але через помилку у вправах з мʼячем стала другою.

Безсонова – дворазова чемпіонка світу

На Євро-2003 в Різі (Німеччина) Безсонова стала триразовою чемпіонкою Європи – у вправах з обручем, мʼячем і стрічкою.

Наступного року на чемпіонаті Європи, що відбувався у Києві, завоювала дві золоті медалі – у складі збірної України в командній першості та в індивідуальному багатоборстві. Ганна була однією з фавориток Олімпійських ігор 2004 року в Афінах, однак обмежилась бронзовими медалями в командному заліку і вправах з обручем. Перемогу тоді святкувала росіянка Аліна Кабаєва, яку низка іноземних ЗМІ пізніше називали коханкою Владіміра Путіна та матірʼю його позашлюбних дітей.

На чемпіонаті світу 2005 року в Баку (Азербайджан) українка виборола 6 срібних медалей (багатоборство, скакалка, м’яч, булави, стрічка, командна першість), а в вересні 2007-го в Греції перемогла в індивідуальному багатоборстві та стала абсолютною чемпіонкою світу. Вона виступала під музику з фільму «Аврора» з обручем, після чого глядачі аплодували стоячи та скандували її прізвище. У трьох із чотирьох видів багатоборства Безсонова посіла перше місце, а у вправах зі стрічкою – друге. Тоді Ганна набрала 73,950 бала і на 0,050 бала випередила росіянку Віру Сесіну.

Тоді 23-річна Безсонова стала четвертою гімнасткою в історії незалежної України, яка здобула титул абсолютної чемпіонки світу. Досі жодна українка не змогла повторити цей результат. Ганна була визнана найкращою спортсменкою року в Україні за версією Національного олімпійського комітету.

У 2008 році Ганна виграла бронзову медаль в командному заліку на Олімпійських іграх в Пекіні (Китай). Виступ української спортсменки викликав захоплення глядачів, проте судді за незначні помилки сильно знизили українці бали, опустивши її на четверту сходинку, і виводили на третє місце росіянку Ольгу Капранову. Україна опротестувала ці результати, й після перегляду відеозапису судді змінили своє попереднє рішення, однак додали до попередніх оцінок зовсім трохи. У результаті Бессонова замість заслуженої золотої нагороди отримала лише бронзу.

Загалом Безсонова постійно стикалась зі свавіллям суддів. Зокрема, у 2004 році віцепрезидентка української Федерації художньої гімнастики Ірина Дерюгіна заявляла, що українських гімнасток, які виступали набагато краще за росіянок (Аліну Кабаєву та Ірину Чащину), навмисне засудили на ЧС-2004 в Києві. Щобільше, збірна України згодом бойкотувала виступи в Ізраїлі через кричущі рішення суддів, достроково покинувши змагання.

У 2009 році Безсонова оголосила про завершення спортивної кар’єри (вона виступила на чемпіонаті світу в японському Міє, де виборола три бронзові (обруч, мʼяч, багатоборство) та одну срібну (стрічка) медалі), а в 2010-му на Кубку Дерюгіної офіційно попрощалась з великим спортом, представивши показовий номер під пісню Лари Фабіан Je suis malade. Згодом вона виступила на церемонії відкриття чемпіонату світу з художньої гімнастики 2013 року в Києві.

Безсонова запамʼяталась глядачам елегантністю, грацією, виразністю та експресивністю своїх виступів, вболівальники називали її «Королева елегантності» (The Queen of Elegance).

Життя після спорту

Після завершення спортивної кар’єри Безсонова працювала тренеркою в Школі Дерюгіних, активно проводила майстер-класи по всьому світу, брала участь у показових виступах та шоу-програмах, популяризувала спорт і здоровий спосіб життя, брала участь у багатьох благодійних проєктах.

У 2009 році Бессонова брала участь в українському телепроєкті «Танцюю для тебе», ставши його переможницею (у парі з Олександром Лещенком). З 2010-го працювала шеф-редакторкою модного журналу Pink. Під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі спробувала себе в ролі телеведучої (була спеціальною кореспонденткою телеканалу «Футбол»).

У 2017 році переїхала у США. Через два роки в Маямі заснувала школу гімнастики, де працює там директоркою, адміністраторкою і дитячою тренеркою.

Особисте життя

Безсонова заміжня. Чоловіком спортсменки став фітнес-тренер Дмитро Момот (вони навчалися у Києві в інституті фізкультури в одній групі). Пропозицію руки та серця він зробив Ганні навесні 2018-го у перерві матчу Національної баскетбольної ліги в Маямі на очах тисяч уболівальників.

Ганна сказала «так»

В листопаді 2020 року в пари народився син Браян, а в жовтні 2022-го – ще один хлопчик.

Ганна Безсонова з чоловіком і дітьми

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