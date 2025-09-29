Олег Верняв мав чимало пропозицій, аби змінити громадянство, але залишився вірний Україні

29 вересня своє 32-річчя відзначає відомий український гімнаст Олег Верняєв. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя олімпійського чемпіона, який пережив дворічну дискваліфікацію через допінг і продав свої медалі, аби збудувати житло переселенцям з Донбасу.

За крок до олімпійської медалі

Олег Юрійович Верняєв народився 29 вересня 1993 року в Донецьку. Його мати займалася спортивною гімнастикою на професійному рівні (була кандидаткою в майстрині спорту), тож привела сина на заняття, коли йому виповнилося 6 років. Першою тренеркою хлопчика стала Ольга Єрмакова. Після закінчення школи хлопець перебрався до Київської області й мешкав у місті Вишневе. Його новим наставником став Геннадій Сартинський.

Перший значний успіх до молодого гімнаста прийшов у 2012 році. Тоді на континентальній першості у французькому Монпельє Олег взяв срібло в змаганнях на брусах.

Того ж року Верняєв вперше представляв Україну на Олімпійських іграх, які відбувались в Лондоні. В особистому заліку він став лише одинадцятим. А ось в командному заліку Олег зупинився за крок до п’єдесталу: японська делегація влаштувала скандал нібито через те, що її збірній недодали пів бала. У підсумку судді пішли на поступки, і українські спортсмени опустились на четверту сходинку. Заступитись за українців тоді не було кому – голова НОК Сергій Бубка на той час перебував у Києві, де намагався виторгувати собі місце у списку «Партії регіонів» на виборах до парламенту на партійному з'їзді.

У 2013 році на чемпіонаті Європи в Москві українець став третім в багатоборстві. На Універсіаді Верняєв завоював срібло в командному заліку.

Олег Верняєв (крайній праворуч) на чемпіонаті Європи в Москві (2013 рік)

Дебютне золото в кар’єрі

Першим «золотим» для Олега виявився 2014 рік у змаганнях на брусах. Спочатку в травні він переміг на чемпіонаті Європи в Софії, а в жовтні був першим на світовій першості в китайському Наньніні. Крім того, в Софії Верняєв взяв дві бронзи – в опорному стрибку і в командному заліку.

Особливо успішним для Верняєва став 2015 рік, коли йому вдалося здобути Кубок світу зі спортивної гімнастики – він став першим українцем, якому підкорилося це досягнення. У червні на перших Європейських іграх Верняєв переміг у двох категоріях: опорному стрибку й абсолютній першості. Також два золота він привіз з Універсіади, яка проходила в липні в південнокорейському місті Кванджу. Олег був найкращим на брусах і в абсолютній першості.

Верняєв вважався одним із найсильніших багатоборців, проте на чемпіонаті світу в шотландському Глазго зумів здобути лише одну срібну медаль у дисципліні «паралельні бруси», поступившись китайцю Ю Хао.

У травні 2016 року Олег став найкращим гімнастом Європи в опорному стрибку. Також він завоював друге місце на брусах.

Олімпіада в Ріо-де-Жанейро

Однак найголовнішою перемогою Верняєва стало золото Олімпіади. У Ріо-де-Жанейро українець піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу пошани після змагань на брусах. Ще одну олімпійську медаль, срібну, Олег завоював в багатоборстві.

У квітні 2017-го він захистив титул чемпіона Європи в багатоборстві, а також став чемпіоном у вправах на брусах і завоював бронзову медаль в опорному стрибку. У серпні він став чемпіоном в багатоборстві на Універсіаді в тайванському місті Тайбей. Крім того, українець був другим у вправах на коні, опорному стрибку і командній першості, а також третім – на кільцях. На світовій першості в канадському Монреалі Олег зміг завоювати тільки одну медаль. На своїх коронних брусах Верняєв вдруге поспіль виграв срібну медаль.

Пізніше гімнаст зізнався, що після Олімпіади в Ріо-де-Жанейро він втратив мотивацію і ледь не пішов зі спорту. «2017-й рік був для мене дуже важким. Я не знав, що робити. На змаганнях і під час виступів мені було нецікаво», – заявив Верняєв. На початку 2018-го спортсмену довелося пережити одразу два хірургічних втручання – йому прооперували плече і коліно.

До кінця року спортсмен встиг відновитись і взяв участь в чемпіонаті світу, який проходив в столиці Катару. У Досі українець втретє завоював срібні медалі світової першості на брусах. На початку 2019-го Верняєв підвернув ногу, коли виходив з автобуса, а згодом після невдалого приземлення на тренуванні травмував другу ногу. Як наслідок, довелось перенести ще дві операції.

Влітку того ж року на ІІ Європейських іграх в Мінську Олег взяв три медалі: дві срібні (багатоборство і кінь) і одну золоту (бруси). У жовтні на світовій першості в німецькому Штутгарті став третім у багатоборстві. На кубку світу в німецькому Котбусі спортсмен тріумфував на брусах і завоював бронзу у вправі на коні. Уже в 2020-му на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор в тому ж Котбусі Верняєв знову був найкращим на брусах, а навесні 2020 року виступив у Мілуокі (США) на етапі Кубка світу з багатоборства – American Cup-2020 – взявши срібло.

Дискваліфікація і камбек

У липні 2021 стало відомо, що Верняєв дискваліфікований на 4 роки за застосування мельдонію (термін дискваліфікації відраховувався з листопада 2020 року). Через це Верняєв був змушений пропустити Олімпійські ігри Токіо. Українець не визнавши себе винним у порушенні, заявивши, що джерелом мельдонію були забруднені харчі.

Він оскаржив дискваліфікацію у спортивному суді (лише один тест дав позитивний результат, а жоден з майже десятка наступних тестів не підтвердив наявність забороненої речовини) і CAS частково задовольнив апеляцію, скоротивши термін його заборони на участь у міжнародних турнірах до 2 років.

У 2022-му Олег повернувся до тренувального процесу в Конча-Заспі. У вересні 2023 року на своїх перших змаганнях після повернення у великий спорт він здобув золото у вправах на паралельних брусах та срібло у вправах на коні на етапі Кубка світу у Туреччини.

У 2024-му на чемпіонаті Європи в італійському Ріміні він завоював срібні медалі у багатоборстві та виграв золото у командних змаганнях.

У липні у складі збірної України Верняєв вирушив на Олімпійські ігри у Парижі. На жаль, піднятися на п’єдестал спортсмену не вдалося: він став п’ятим у вправах на коні і восьмим на паралельних брусах.

Скандали у федерації

У Федерації гімнастики України давно тривають суперечки між спортсменами та віцепрезиденткою Стеллою Захаровою. Зокрема, за словами тренера чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського, тренерка Іллі Ковтуна Ірина Горбачова вимагала звільнення Захарової в обмін на те, що вони з Іллею залишаться в Україні. У липні Ілля Ковтун таки змінив спортивне громадянство і представляє тепер Хорватію, а Стелла Захарова лишається на посаді.

У лютому Захарова звинуватила Сартинського в побитті іншого тренера Вʼячеслава Лаврухіна на базі в Конча-Заспі, що він заперечував. А в травні Сартинського вирішили не відправляти на чемпіонат Європи, як і Олега Верняєва, який не пройшов відбір, проте був вписаний у заявку Сартинським як запасний.

Рішення не відправляти Сартинського дуже не сподобалося українським гімнастам, тому вони в той же день опублікували заяву, в якій заявили про відмову від участі на чемпіонаті Європи без свого головного тренера. Цю заяву підписали Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун, Святослав Швед. Ініціатором бойкоту Захарова назвала саме Олега Верняєва.

«Думаю всі хлопці розуміють, що поїхати без тренера, який їх готує та знає кожного з них – важко. Це спортивна психологія. Захарова звинуватила Верняєва? Я навіть не сумнівався. Між ними розпочався конфлікт, бо Верняєв захотів працювати з федерацією, адже бачив, що нею ніхто не займається, нема розвитку. І він сказав, що хоче зробити свою федерацію та йти туди працювати. У Дерюгіної та Захарової зразу паніка, бо вони бояться конкуренції. Вони розуміють, що рано чи пізно він займе їхнє місце», – сказав Чемпіону Геннадій Сартинський.

У результаті збірна таки поїхала на змагання, де виступила вкрай невдало: єдину бронзу Євро виграв Назар Чепурний в опорному стрибку, тоді як минулоріч українці очолили медальний залік. Натомість після змагань зʼявилася інформація про погром в номері готелю, де проживав Веряєв з Гриком. В кімнаті були зламані світильники, пошкоджена сантехніка, а сифон у ванній забитий блювотою. Збитки, завдані готелю, оцінили у 370 євро. Як писав «24 канал», Олег Верняєв нібито визнав провину та погодився компенсувати витрати.

Особисте життя

Верняєв неодружений. Зустрічався з бельгійською гімнасткою, однак пара розійшлася. За словами Олега, йому не вдавалося поєднувати стосунки зі спортом.

Восени 2020 року ЗМІ повідомляли, що Олег зустрічається з 17-річною гімнасткою Владою Нікольченко – лідеркою збірної України з художньої гімнастики. Однак спортсмен згодом спростував цю інформацію.

Нагороди

орден Данила Галицького (2013 рік) – за досягнення високих спортивних результатів на XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані, виявлену самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України;

орден «За заслуги» ІІІ ступеня (4 жовтня 2016 року) – за досягнення високих спортивних результатів на ХХХІ літніх Олімпійських іграх у Бразилії, виявлені самовідданість та волю до перемоги;

орден «За заслуги» ІІ ступеня (15 липня 2019 року) – за досягнення високих спортивних результатів на ІІ Європейських іграх у Мінську (Республіка Білорусь), виявлені самовідданість та волю до перемоги.

Цікаві факти