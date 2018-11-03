Українець Олег Верняєв здобув «срібло» на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

У суботу, 3 листопада, український гімнаст Олег Верняєв на Чемпіонаті світу з гімнастики втретє за кар'єру здобув срібну медаль у вправі на брусах.

Верняєв виступав у статусі останнього олімпійського чемпіона в цій дисципліні, але стати двократним чемпіоном світу Олегу не вдалося - китаєць Цоу Цзиньгуан випередив Верняєва майже на один бал. Ця срібна нагорода у вправі на брусах стала для Олега вже третьою - медалі цього ж гатунку 25-річний гімнаст з Донецька завойовував в 2015 і 2017 роках.

Зауважимо, що Олег Верняєв - чемпіон світу зі спортивної гімнастики, чотириразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор, олімпійський чемпіон ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 (паралельні бруси). Раніше Верняєв мав намір пропустити змагання у 2018 році через травми.