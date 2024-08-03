Олег Верняєв виступив у другому особистому фіналі на Олімпіаді-2024

Олег Верняєв 3 серпня виступив у другому особистому фіналі зі спортивної гімнастики – у вправах на коні. З результатом 14,966 він посів 5 місце. Додамо, що раніше він виступив у фіналі особистого багатоборства, де став восьмим. Золоту медаль в цій дисципліні взяв чинний чемпіон світу ірландець Ріс Мак-Кленаган.

Олімпіада-2024. Спортивна гімнастика, вправи на коні

Ріс Мак-Кленаган (Ірландія) – 15,533 Наріман Курбанов (Казахстан) – 15,433 Стівен Недорощик (США) – 15,300 Макс Вінток (Велика Британія) – 15,200 Олег Верняєв (Україна) – 14,966

30-річний Олег Верняєв – один з лідерів збірної України зі спортивної гімнастики, олімпійський чемпіон (золота медаль на паралельних брусах) і срібний призер Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро, чемпіон світу зі спортивної гімнастики. Учасник Олімпійських ігор 2012.

На початку 2021 року Верняєва усунули від змагань через підозру на допінг, йому присудили 4 роки дискваліфікації, проте пізніше скоротили термін до 2 років. З березня 2022 року він повернувся до тренувань.