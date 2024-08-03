Ілля Ковтун не зумів зачепитися за медаль, опинившись за крок від бронзи

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських Іграх зі спортивної гімнастики відбувся другий особистий фінал за участю українців – за медалі у вільних вправах змагався Ілля Ковтун.

20-річний спортсмен в результаті показав четвертий результат з оцінкою 14.533. Олімпійським чемпіоном став представник Філіппін Карлос Юло. Цікаво, що срібло взяв уродженець Дніпра Артем Долгопят, який нині представляє Ізраїль. Бронзову медаль здобув Джейк Джерман з Великобританії.

Олімпіада-2024. Спортивна гімнастика, вільні вправи

1. Карлос Юло (Філіппіни) – 15.000 балів

2. Артем Долгопят (Ізраїль) – 14.966

3. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.933

4. Ілля Ковтун (Україна) – 14.533

Нагадаємо, Ковтун – срібний (2023) та бронзовий (2021) призер чемпіонату світу в багатоборстві. У доробку українського гімнаста також чотири європейські титули та 12 перемог на рівні Кубка світу. Ковтун – призер юніорського чемпіонату світу, шестиразовий чемпіон Європи серед юніорів, призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон та призер Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Для 20-річного гімнаста – це друга Олімпіада в карʼєрі. Він дебютував на Іграх 2021 року в Токіо, де посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у складі команди.

До слова, Ковтун на цій Олімпіаді допоміг Україні посісти п'яту сходинку в командному турнірі та фінішував за крок від п'єдсталу особистого багатоборства, ставши четвертим.