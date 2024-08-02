Данило Коновалов та Олег Колодій не змогли зачепитись бодай за бронзу

У п’ятницю, 2 серпня, українські стрибуни у воду Олег Колодій та Данило Коновалов завершили виступи у синхронних стрибках на Олімпійських Іграх у Парижі. Спортсмени фінішували передостанніми (на сьомій сходинці) у фіналі зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна. За шість спроб Колодій та Коновалов заробили 348,27 бала.

За перший стрибок українці отримали на 47,40 бала, поділивши проміжне шосте місце зі збірними Іспанії та Франції. Другий судді оцінили майже на чотири бали менше і наш дует опустився на восьму сходинку. Третя спроба дозволила їм відіграти одну позицію. Четвертий стрибок виявився другим «найчистішим» з усіх у програмі українців. За нього вони отримали 67,89 бала. Останній стрибок українців виявився найкращим з усіх у програмі тандему і зафіксував їхню остаточну позицію у фіналі — 7-ме місце із 348,27 бала.

Перемогу ж у змаганнях здобули представники Китаю Лун Даої та Ван Цзунюань.

Олімпійські ігри-2024. Стрибки у воду, 3-метровий трамплін, чоловіки. Фінал

1. Ван Цзюнуань / Лун Даої (Китай) — 446,10

2. Хуан Селая / Осман Олвера (Мексика) — 444,03

3. Ентоні Хардінг / Джек Лафер (Велика Британія) — 438,15

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7. Олег Колодій та Данило Коновалов (Україна) — 348,27

Цікаво, що наразі (станом на змагальний день п'ятниці, 2 серпня) китайські спортсмени виграли усі чотири змагання зі стрибків у воду на Олімпіаді-2024. Вони виявились найкращими у синхронних стрибках з 10-метрової вишки та 3-метрового трампліна серед чоловіків та жінок.

Наступні змагання зі стрибків у воду відбудуться у понеділок, 5 серпня. За нагороди позмагаються жінки у стрибках з 10-метрової вишки. Україну представлятиме Софія Лискун. До слова, раніше Кирило Болюх і Олексій Середа у фіналі стрибків з 10-метрової вишки посіли 5 місце.