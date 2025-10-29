Олексій Лень повернувся в Європу через 12 років

Український центровий Олексій Лень став гравцем бакетбольного мадридського «Реала», повідомляє агентство Sports International Group, яке представляє інтереси гравця. Подробиці співпраці невідомі, однак за інформацією журналіста Майкла Скотто, контракт буде багаторічним та міститиме у собі пункт про дострокове розірвання у разі пропозиції від клубу НБА наступного літа. Лень перебрався в мадридську команду в статусі вільного агента.

До слова, головним тренером «Реала» нині є Серджіо Скаріоло, який добре знає можливості Олексія Леня – у сезоні-2020/21 вона разом працювали у клубі НБА «Торонто».

Нагадаємо, Лень несподівано залишився без клубу в НБА за три дні до старту регулярного чемпіонату (українець приєднався до тренувального табору «Нью-Йорк Нікс» у вересні 2025-го, підписавши угоду Exhibit 9).

Загалом Лень провів в НБА 12 сезонів поспіль. Найбільше (по 5 сезонів) баскетболіст провів у складі «Фінікс Санз» і «Сакраменто Кінгз». За океаном також захищав кольори «Атланти Хокс», «Вашингтон Візардс», «Лос-Анджелес Лейкерс» та канадського «Торонто Репторз».