Олексій Лень несподівано залишився без команди

Український центровий Нью-Йорк Нікс Олексій Лень був відрахований з команди, повідомляє прес-служба американського клубу. 32-річний баскетболіст після завершення контракту з Лос-Анджелес Лейкерс підписав у вересні негарантовану угоду Exhibit 9 з Нью-Йорком. З того часу Олексій провів за команду два матчі в передсезонних зустрічах з Філадельфією та Вашингтоном, набравши п'ять і два очки відповідно.

Окрім українця, Нікс попрощались також з захисником Гаррісоном Меттьюзом і форвардом Меттом Раяном.

До слова, регулярний сезон в НБА стартує вже у середу, 22 жовтня.

Нагадаємо, Лень виступав в НБА протягом 15 сезонів. Найбільше (по 5 сезонів) баскетболіст провів у складі Фінікс Санз і Сакраменто Кінгз. За океаном також захищав кольори Атланти Хокс, Вашингтон Візардс, Лос-Анджелес Лейкерс та канадського Торонто Репторз

Нині на контрактах з клубами НБА залишаються два українці – захисники Максим Шульга (Бостон Селтікс) та Святослав Михайлюк (Юта Джаз).