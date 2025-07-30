Давіс Бертанс рішуче висловив свою позицію щодо російських загарбників

Латвійський форвард баскетбольного клубу «Дубай» (ОАЕ) Давіс Бертанс відмовився грати у товариському турнірі за участю російських команд. 32-річний спортсмен вирішив бойкотувати Суперкубок ВТБ, який відбудеться 24-25 вересня у Белграді (спонсором змагань є російський державний банк ВТБ). На турнірі, окрім «Дубая», виступатимуть російські ЦСКА та «Зеніт», а також сербська «Црвена Звезда».

«Я поговорив з тренером «Дубая» і з генеральним менеджером, яким висловив свою позицію. Я не гратиму на турнірах за участю клубів із країн-агресорів. З огляду на те, хто організовує Суперкубок ВТБ, я не хочу грати навіть проти «Црвени Звезди». Команда мене цілковито підтримала», – цитує Бертанса Jauns.

До слова, у сезоні 2025/26 Дубай вперше виступить у Євролізі. Російські клуби відсторонені від участі у цьому турнірі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Бертанс розпочав кар’єру у латвійському Баронсі у 2010 році. Далі були словенська Олімпія, сербський Партизан та іспанська Басконія, звідки він перебрався в НБА. За океаном виступав за «Сан-Антоніо Сперс», «Вашингтон Візардс», «Даллас Маверікс», «Оклахома-Сіті Тандер» і «Шарлотт Горнетс».

Загалом за кар'єру латвієць провів 475 матчів у межах НБА, в яких в середньому набирав 7 очок та виконував 2.4 підбирання, проводячи на паркеті 18 хвилин. До «Дубая» приєднався у 2024 році.