Наш земляк змінив вже шосту команду у найсильнішій баскетбольній лізі світу

Український баскетболіст Олексій Лень став гравцем «Лос-Анджелес Лейкерс», повідомляє прес-служба команди. 31-річний центровий приєднався до нового колективу у статусі вільного агента.

На рішення підписати українця повпливало скасування обміну центрового «Шарлотт» Марка Вільямса через проблеми під час медичного обстеження. Цікаво, що спочатку у гравця була можливість перейти до «Індіани», але згодом українцем зацікавилися «Лейкерс».

Під час періоду обмінів Олексій змінив «Сакраменто Кінгз» на «Вашингтон» (останню команду Східної конференції НБА), але не провів за новий клуб жодного матчу, і його було відраховано.

Лень став третім українцем в історії «Лейкерс»: раніше Станіслав Медведенко виграв з командою два чемпіонства (2000-2006), а також Святослав Михайлюк виступав у Лос-Анджелесі у 2018-2019 роках.

Нагадаємо, Лень розпочинав професіональну кар’єру в «Дніпрі» (2010-2011). Далі був переїзд у США і виступи в НБА за такі команди як: «Фінікс Санз» (2013-2018), «Атланта Гокс» (2018-2020), «Сакаремнто Кінгз» (2020), «Торонто Репторз» (2020-2021), «Вашингтон Візардс» (2021) та «Сакраменто Кінгз» (2021-2025). До слова, партнерами Олексія у новій команді будуть такі зірки як Леброн Джеймс та Лука Дончич.

Нагадаємо, «Лос-Анджелес Лейкерс» – 17-разові чемпіони НБА, останній титул яких був здобутий у 2020 році. У турнірній таблиці Західної конференції вони посідають четверте місце з 35 перемогами у 51 матчі.