«Карпати» не змогли обійти команду Першої ліги

Львівський футбольний клуб «Карпати» зазнав поразки від чернівецького клубу Першої ліги «Буковина» та вилетів з Кубка України на 1/16 фіналу. Поєдинок відбувся в Чернівцях на стадіоні «Буковина».

Під час першого тайму вели «буковинці», які відкрили рахунок на 17-й хвилині матчу. Гол забив хавбек «Буковини» Олександр Кожушко, який пробив подачу повз львівського воротаря Домчака.

Другий тайм також вела першолігова команда. «Буковина» більше володіла м’ячем та грала переважно на половині поля «Карпат».

Попри три заміни «біло-зелених» – на поле випустили Фабіано, Чачуа, та Ігоря Невеса – прорвати оборону «буковинців» не вдалося. Наприкінці матчу «Карпати» намагалися штурмувати противника, проте не отримала результату. Крім того, «Буковина» могла забити другий гол – але Килєвий не зміг влучити у порожні ворота.

Зазначимо, ФК «Карпати» – це єдиний клуб УПЛ без жодної перемоги цього сезону.

Нагадаємо, 17 вересня у 1/8 фіналу Кубка України вийшли «Шахтар» та «Динамо» – команди обійшли «Полісся» та «Олександрію» з однаковим рахунком.