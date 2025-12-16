Джанлуїджі Доннарумма провів тріумфальний рік в ПСЖ

Голкіпер «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумма став найкращим голкіпером 2025 року за версією ФІФА. 26-річний італієць вперше в кар’єрі отримав подібне визнання в межах премії «The Best».

У голосуванні за нагороду ФІФА Доннарумма випередив Аліссона Бекера («Ліверпуль»), Тібо Куртуа («Реал» Мадрид), Еміліано Мартінес («Астон Вілла»), Мануель Нойєр («Баварія»), Давід Рая («Арсенал»), Ян Зоммер («Інтер») і Войцех Щенсни («Барселона»).

Нагадаємо, минулого сезону Доннарумма у складі ПСЖ став переможцем Ліги 1, виграв Кубок Франції та Кубок ліги, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де парижани розгромили міланський Інтер з рахунком 5:0, а Джанлуїджі зберіг свої ворота недоторканними. Окрім того, у доробку італійця Суперкубок УЄФА та фінал Клубного чемпіонату світу, де ПСЖ поступився лондонському «Челсі» (0:3).

1 вересня 2025 року Доннарумма перейшов до «Манчестер Сіті» за 30 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює його в 45 млн євро.