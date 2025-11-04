Дезіре Дуе відібрав звання в Ламіна Ямаля

Найкращим молодим футболістом світу був визнаний французький форвард Дезіре Дуе, повідомляє Tuttosport.

Форвард ПСЖ випередив 24 інших претендентів на трофей, серед яких Пау Кубарсі з «Барселони», Арда Гюлер та Дін Хьойсен з «Реала» та Естевау з «Челсі». Він став першим гравцем в історії парижан, який отримав нагороду Golden Boy – щорічний приз для найкращого молодого футболіста світу віком до 21 року, який заснувала та вручає італійське видання Tuttosport.

Нагадаємо, Дуе став першим футболістом в історії, який відзначився трьома гольовими діями у фіналі Ліги чемпіонів. Разом із клубом він оформив «требл» минулого року – тріумфував у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Франції та Кубку Франції. Футболіст також взяв участь у Клубному чемпіонаті світу (сім матчів, один гол), дійшовши до фіналу з ПСЖ.

Нині Дезіре перебуває на лікарняному через травму литкового м'яза, якої зазнав у вересні. У його доробку 5 матчів у складі збірної Франції.

До слова, минулого року нагороду Golden Boy отримав вінгер «Барселони» Ламін Ямаль.