Дезіре Дуе отримав звання найкращого молодого гравця Golden Boy-2025
Одноклубник Іллі Забарного отримав престижну нагороду
Найкращим молодим футболістом світу був визнаний французький форвард Дезіре Дуе, повідомляє Tuttosport.
Форвард ПСЖ випередив 24 інших претендентів на трофей, серед яких Пау Кубарсі з «Барселони», Арда Гюлер та Дін Хьойсен з «Реала» та Естевау з «Челсі». Він став першим гравцем в історії парижан, який отримав нагороду Golden Boy – щорічний приз для найкращого молодого футболіста світу віком до 21 року, який заснувала та вручає італійське видання Tuttosport.
Нагадаємо, Дуе став першим футболістом в історії, який відзначився трьома гольовими діями у фіналі Ліги чемпіонів. Разом із клубом він оформив «требл» минулого року – тріумфував у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Франції та Кубку Франції. Футболіст також взяв участь у Клубному чемпіонаті світу (сім матчів, один гол), дійшовши до фіналу з ПСЖ.
Нині Дезіре перебуває на лікарняному через травму литкового м'яза, якої зазнав у вересні. У його доробку 5 матчів у складі збірної Франції.
До слова, минулого року нагороду Golden Boy отримав вінгер «Барселони» Ламін Ямаль.