Патрік Вієйра очолював команду менше року

«Дженоа» на своєму офіційному сайті повідомила про припинення співпраці з головним тренером Патріком Вієйра. Причиною звільнення 49-річного фахівця, який очолював команду з листопада 2024 року, стали ганебні результати команди.

Генуезці в останніх п’яти матчах зазнали чотирьох поразок та лише раз зіграли внічию. Загалом в Серії А «Дженоа» після 9-ти турів йде на останній сходинці турнірної таблиці – команда не виграла жодного матчу, тричі задовольнявшись нічиїми. У поточному сезоні у доробку «грифонів» лише дві перемоги в Кубку Італії.

Боси генуезців вже визначилася з потенційними кандидатами на заміну французу – серед інших у списку фігурують імена Даніеле Де Россі, який працював з Довбиком в «Ромі», Паоло Ванолі та Луки Готті. У найближчих іграх командою буде керувати Міммо Крішіто.

Нагадаємо, в «Дженоа» нині виступає Руслан Маліновський. У поточному сезоні український півзахисник зіграв за італійців в 9-ти матчах у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.