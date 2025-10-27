Ігор Тудор достроково залишив туринську команду

Керівництво «Ювентуса» на своєму офіційному сайті повідомило про звільнення Ігора Тудора. Причиною припинення співпраці з 47-річним хорватом стали незадовільні результати команди (в останніх 8-ми матчах «Стара синьйора» не здобула жодної перемоги).

До призначення нового наставника обов’язки головного тренера тимчасово виконуватиме асистент Массімо Брамбілла.

Нагадаємо, Тудор очолив «Ювентус» 23 березня 2025 року. 13 червня туринці продовжили з ним контракт до літа 2027-го з можливістю пролонгації ще на один сезон. До роботи з туринцями Ігор очолював: хорватський «Хайдук» (де працював з Артемом Мілевським), грецький ПАОК, турецькі «Карабюкспор» та «Галатасарай», італійські «Удінезе» та «Верону», французький «Марсель» (де тренував Руслана Маліновського) та італійський «Лаціо».

Серед можливих кандидатів на заміну Тудору розглядаються Лучано Спаллетті, Роберто Манчіні, Раффаеле Палладіно, а також Тьягу Мотта, який був звільнений у березні 2025 року, але досі має чинний контракт із клубом до 2027 року.

Після 8-ми турів «Ювентус» у турнірній таблиці Серії А йде на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 12 очок.