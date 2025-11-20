Ашраф Хакімі виграв африканський «Золотий м'яч»

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі став найкращим гравцем 2025 року в Африці, повідомляє пресслужба Конфедерації африканського футболу (КАФ). Церемонія нагородження відбулась у марокканському Рабаті – там також обрали найкращих воротаря, тренера, збірну та клуб континенту.

У боротьбі за звання найкращого Хакімі випередив вінгера «Ліверпуля» Мохамеда Салаха й форварда «Галатасарая» Віктора Осімхена.

Нагадаємо, минулого сезону Ашраф виграв Лігу 1, Кубок та Суперкубок Франції, а також Лігу чемпіонів, забивши 11 голів та віддавши 17 результативних передач в 55 матчах. За збірну Марокко він зіграв 8 поєдинків, у яких записав до свого доробку 2 м’ячі та 2 асисти.

Для Хакімі це перша перемога у номінації найкращого гравця Африки. До цього марокканець двічі поспіль (2023-2024 роки) фінішував на другому місці у голосуванні. Цікаво, що востаннє марокканський футболіст вигравав подібну нагороду в далекому 1998 році – тоді це був Мустафа Хаджі.

До слова, Ашраф також претендував на «Золотий м'яч», але посів у голосуванні четверте місце.