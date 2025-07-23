Для глядачів Деніел Редкліфф назавжди асоціюватиметься із чарівником із Гоґвортсу із легендарної екранізації книжок про Гаррі Поттера. Однак після зйомок у циклі фільмів актор зіграв низку різнопланових ролей, намагаючись зруйнувати кліше актора однієї ролі.

23 липня Деніелу Редкліффу виповнюється 35 років. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які допомогли розкрити його таланти у різних жанрах та простежити його зростання як актора.

«Жінка в чорному» (2012)

Готичний горор, де Редкліфф грає молодого юриста Артура Кіппса, який розслідує загадкову справу в покинутому маєтку. Атмосферний і моторошний фільм, який продемонстрував акторську зрілість Редкліффа.

«Втеча з Преторії» (2020)

Фільм заснований на реальних подіях, які викладені у книзі учасника тих подій Тіма Дженкіна. У 1979 році в країні діє режим апартеїду. Двоє білих південноафриканців, Тім Дженкін та Стівен Лі, за розповсюдження агітаційних брошур потрапляють за ґрати. Вони опиняються у Центральній вʼязниці Преторії, проте вони переконані у своїй правоті та не бажають залишатися в тюрмі, тому планують втечу.

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«Людина – швейцарський ніж» (2016)

Американський сюрреалістичний трагікомедійний фільм, що розповідає історію про молодика Генка, котрий на безлюдному острові натикається на труп, якому знаходить різні незвичайні застосування. Саме Редкліфф грає трупа зі суперздібностями.

«Віктор Франкенштейн» (2015)

Оповідання ведеться від Ігоря – молодого асистента, який дружить зі студентом медучилища Віктором фон Франкенштейном і стає свідком того, як Франкенштейн перетворюється в ту людину, яка створила легенду, що ми знаємо сьогодні. Саме роль Ігоря виконує Редкліфф.

«Дивний: Історія Ела Янковича» (2022)

Біографічний комедійний фільм, в якому Редкліфф грає легендарного музиканта-пародиста Ела Янковича. Це не біографія, а радше карикатура, і Деніел у ній блискуче пародіює саму ідею серйозних фільмів про зірок.