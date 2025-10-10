Юрій Холод одружився 10 жовтня

Заступник голови Львівської обласної ради та тимчасовий її очільник Юрій Холод одружився. Відповідні фото з РАЦСу у пʼятницю, 10 жовтня, опублікував телеграм-канал «Політичний треш», засновником якого є журналіст і колишній посадовець Львівської ОДА Дмитро Посипанко.

Судячи з фото, Юрій Холод та його наречена Софія одружилися в Міському відділі реєстрації актів цивільного стану на вуд. Івана Франка, 157 у Львові. Сам Юрій Холод про одруження на офіційних сторінках не повідомляв.

34-річний Юрій Холод став заступником голови Львівської обласної ради у 2019 році. На вибори він пройшов від партії «Слуга Народу». До цього він працював у компанії батьків «Ромус-Поліграф».