32-річний Юрій Холод керує ЛОР після відставки Ірини Гримак

Виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод пройшов кастинг і став учасником телешоу «МастерШеф» на каналі СТБ. Відповідний випуск вийшов в ефір 10 лютого увечорі.

Юрій Холод під час відбору приготував яворівський пиріг і розповів, що він внесений до культурної спадщини ЮНЕСКО. Також він подарував ведучим яворівські іграшки на ялинку, також внесені до національного переліку культурної спадщини.

«Це наша історія, такі іграшки на Львівщині робить, може, з 10 господинь. Якщо ми живемо в Україні і продовжуємо підтримувати Україну, то маємо робити такі подарунки, тому що це наша історія», – сказав Юрій Холод.

Це вже 13-й сезон кулінарного реаліті-шоу, що виходить на телеканалі СТБ із 2011 року.

Юрій Холод був заступником голови Львівської ОВА Максима Козицького з 2019 року. У 2020 році він став депутатом Львівської облради і заступником голови ЛОР Ірини Гримак. Після відставки Ірини Гримак Юрій Холод виконує обов’язки голови ЛОР.

Додамо, що 32-річному Юрію Холоду, як і низці депутатів Львівської облради, вручали повістки торік. Юрій Холод розповів, що був у територіальному центрі комплектування і має всі необхідні документи. Відповідно до українського законодавства, Юрій Холод не може бути мобілізований через займану ним посаду.