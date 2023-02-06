Кулінар колумбійського походження від 2009 року має бізнес в Україні

Відомий шеф-кухар та суддя проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво отримав водійські права у Львові. Днями він успішно склав іспит з водіння та отримав посвідчення українського зразка. Про це 6 лютого повідомили у Сервісному центрі МВС у Львівській області.

«Донатить на ЗСУ, ходить до укриття під час обстрілів, готує на туристичній газовій плитці, сидить без світла, читає з ліхтариком. Всесвітньо відомий шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф (MasterChef) та викладач кулінарного мистецтва Ектор Хіменес-Браво підтримує Україну та обирає бути пліч-о-пліч з українцями в час нашої боротьби з агресором, вчить українську мову та отримує українські документи», – зазначено у повідомленні.

У регіональному сервісному центрі МВС додали, що Ектор Хіменес-Браво успішно завершив процедуру практичного іспиту з водіння та отримав водійське посвідчення українського зразка у Львові.

Ектор Хіменес-Браво успішно склад іспит з водіння у сервісному центрі МВС у Львові

51-річний Ектор Ісмаель Хіменес-Браво — канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен, телеведучий. Суддя проекту «МастерШеф Україна», викладач кулінарного мистецтва, засновник консалтингової компанії Bravo Restaurant Group. Із 2009 року працює над меню готельних ресторанів в Україні. Згодом відкрив власний ресторан, видав книгу та бере участь у кулінарних шоу. У 2021 році отримав українське громадянство.