У чотирьох містах Польщі працюють центри, де громадяни України можуть обміняти посвідчення водія, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Обмін відбувається за таким алгоритмом: людина звертається до адміністратора центру ДП «Документ» [у Польщі] і вони оформляють заявку, потім її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні. У разі успішного схвалення, у Польщі відбувається друк та видача нового посвідчення водія. Центри працюють в чотирьох містах», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що центри ДП «Документ» працюють у Варшаві, Вроцлаві, Ґданську і Кракові.

За даними міністерства, наявне посвідчення водія людина має лишити адміністратору центру ДП «Документ».

Водночас у МВС наголосили, що відновлення посвідчення водія при втраті чи викраденні не надається за кордоном, тільки обмін. Відновити документи можна лише на території України.

У міністерстві нагадали, що з липня 2022 року Євросоюз розширив можливості користування українським посвідченням водія для всіх, у кого є статус тимчасового або належного захисту в країнах ЄС. На період дії такого статусу дозволено користуватися українським посвідченням водія. Також можна користуватися посвідченням старого зразка, яке оформлене лише кирилицею, без додатково завіреного перекладу. Окрім того, українці можуть отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.