Міністерство внутрішніх справ оновило алгоритм дій для отримання першого посвідчення водія. Про це повідомила прес-служба МВС.

Зазначається, що спочатку учень має вибрати акредитований навчальний заклад та пройти теоретичний курс навчання. Підготуватися до іспиту в сервісному центрі МВС він може за допомогою онлайн-тренажера.

Потім учень може перейти до наступного етапу – практичної підготовки. Після складання внутрішнього іспиту в автошколі майбутній водій отримає свідоцтво і далі звернеться до сервісного центру МВС.

Там необхідно успішно скласти ще один практичний іспит з водіння, після чого водій отримає посвідчення.

Нагадаємо, що раніше уряд спростив процедуру підготовки водіїв у період дії воєнного стану, а також спростив процедуру отримання посвідчення водія. З 14 грудня уряд дозволив водіям використовувати лише цифрові посвідчення.