Кабмін спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у сервісних центрах МВС. Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в понеділок, 10 травня.

Як вказано в пояснювальній записці, переселенці можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, де перед цим вони складали теорію, а також отримати там посвідчення водія. Крім цього, уряд дозволив проводити теоретичні навчання для майбутніх водіїв через Zoom, Skype, Google meet тощо.

Для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) скоротили термін навчання, шляхом зменшення на 20% теоретичної частини.

Нагадаємо, що раніше уряд спростив процедуру підготовки водіїв у період дії воєнного стану. Зокрема Кабмін дозволив керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України водіям, які мають посвідчення водія категорії В.