Із 14 грудня водіям достатньо мати лише цифровий аналог посвідчення

Електронні посвідчення водія у «Дії» з 14 грудня будуть дійсні без пластикового аналога. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив ще 4 листопада, а 7 грудня її підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє прес-служба Мінцифри, Кабмін скасував необхідність водію мати з собою пластиковий аналог посвідчення. Таким чином водієві достатньо мати з собою посвідчення в додатку «Дія».

Постанова набуде чинності 14 грудня, після чого, навіть під час оформлення посвідчення водія людина може обирати, зробити тільки електронний документ або замовити пластикову картку.

«Тепер, коли ви отримуєте посвідчення водія, ви можете відмовитися від пластику і використовувати тільки цифрові документи. Але в будь-який момент замовити пластикові права і отримати їх поштою. Вони знадобляться, наприклад, для водіння авто за кордоном», – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У додатку «Дія» документ доступний в україномовній та англомовній версіях. Водночас права і техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Нагадаємо, що раніше уряд спростив процедуру підготовки водіїв у період дії воєнного стану, а також спростив процедуру отримання посвідчення водія.