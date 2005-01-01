Перевірка зловживань в ЛОДА під час виділення землі учасникам АТО має завершитись 21 червня

Перевіряти зловживання Синютка доручив своїм підлеглим

Зловживання під час виділення земельних ділянок біля озера Наварія перевірятимуть до 21 червня. Саме цього дня створена Олегом Синюткою робоча група повинна подати голові ЛОДА довідку про результати перевірки. Про це йдеться у тексті розпорядження голови ЛОДА Олега Синютки № 576/0/5-18 від 13 червня 2018 року.

Робоча група складається із шести членів, п’ятеро з яких є підлеглими Олега Синютки. Очолив робочу групу перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський.

Нагадаємо, що 11 грудня минулого року Олег Синютка підписав розпорядження про виділення 83 земельних ділянок біля озера Наварія в Пустомитівському районі, неподалік від Львова. Голова ЛОДА розпорядився виділити землю на основі клопотання учасників антитерористичної операції.

Однак згодом журналісти антикорупційного проекту «Наші гроші. Львів» виявили, що в списку опинилося чимало підприємців і чиновників, які ніколи не брали участі в бойових діях.

У понеділок, 11 червня, під час апаратної наради голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся до підлеглих із дорученням провести службове розслідування стосовно зловживань під час виділення учасникам АТО земельних ділянок біля озера Наварія поблизу Львова.