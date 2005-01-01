Синютка доручив розслідувати зловживання під час виділення землі учасникам АТО

Очільник області заявив, що не знає, як у списку на отримання землі опинилися підприємці і колишні чиновники

У понеділок, 11 червня, під час апаратної наради голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся до підлеглих із дорученням провести службове розслідування стосовно зловживань під час виділення учасникам АТО земельних ділянок біля озера Наварія поблизу Львова.

Очільник області повідомив присутнім, що минулого тижня мав «неприємну розмову стосовно виділення землі атовцям». Очевидно, що йшлося про зустріч у середу, 6 червня, на якій Олег Синютка намагався пояснити активістам своє рішення виділити земельні ділянки не лише учасникам бойових дій, але й особам, які не мають жодного стосунку до АТО.

Тоді голова ЛОДА заявив, що ініціатори створення списку його «трошки надурили», але не назвав імен відповідальних за зловживання людей.

«Коли я підписував розпорядження, то був свято переконаний, що ми надаємо землю учасникам бойових дій», – пояснив свої дії Олег Синютка тепер уже присутнім на апаратній нараді. Після цього голова ЛОДА доручив т. в. о. директорки департаменту архітектури та розвитку містобудування Оксані Ткачук провести службове розслідування.

«У мене є велике прохання, щоби ми провели службове розслідування. На предмет того, яким чином ці люди проходили через комісію, що створена при облдержадміністрації і перевіряє участь людей в бойових діях на території України», – заявив Олег Синютка.

Голова ЛОДА повідомив, що розслідування повинно завершитися в 10-денний термін. Після цього Олег Синютка збирається провести ще декілька зустрічей: з фігурантами скандального списку, а також з громадськими активістами. Саме тоді голова ЛОДА планує оголосити своє підсумкове рішення стосовно виділення ділянок біля озера .

Нагадаємо, що 11 грудня Олег Синютка підписав розпорядження про виділення 83 земельних ділянок біля біля озера Наварія в Пустомитівському районі, всього за 15 км від Львова. Голова ЛОДА розпорядився виділити землю на основі клопотання учасників антитерористичної операції.

Однак згодом журналісти антикорупційного проекту «Наші гроші. Львів» виявили, що в списку опинилося чимало підприємців і чиновників, які ніколи не брали участі в бойових діях.