Ігор Кривецький зробив низку суперечливих заяв про мобілізацію та рішення влади під час війни

СБУ перевіряє львівського бізнесмена Ігоря Кривецького, відомого у певних колах під прізвиськом «Пупс», та викликає на допит через його суперечливі висловлювання у інтервʼю журналістці Яніні Соколовій. Зокрема йдеться про можливе перешкоджання діяльності Збройних сил України. Факт затримання підтвердив сам Кривецький на своєму ютуб-каналі у суботу, 14 лютого. Також цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела в правоохоронних органах.

Ігоря Кривецького затримали дорогою зі Львова до Києва. Працівники СБУ нібито покликали його на допит під приводом порушення ст. 114 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань ККУ. Справа стосується його інтервʼю Яніні Соколовій, опублікованому 27 січня.

У цьому інтервʼю бізнесмен висловив низку популістських тез, заявивши про потребу зміни влади, назвав нинішню владу «швондєрською» і заявив, що «всі старі партії мають піти разом із рашкою з нашої землі». Також він назвав владу зрадниками за те, що вона ухвалила рішення про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

«Зрадники викинули неймовірну кількість людей за кордон. Молодь відпустили. Я вважаю, що це геноцид нації. Тих людей, які могли працювати, їздити, в них не було страху, що їх десь на блок-посту зловлять […] Просто побоялись, щоб Україна не дай Бог не встала з колін або хтось ще раз не вийшов з картонками [йдеться про мітинги на захист НАБУ і САП – ред.]. Хтось побоявся, щоб ми економічно не підросли, бо це ж прогресивні люди, які працювали», – заявив бізнесмен.

Також Ігор Кривецький розкритикував мобілізацію, заявивши, що людей «ловлять на вулицях».

«Далі – завалили всі підходи до мобілізації. Для чого ви ловите ту людину, яка сама вже готова, і робите її злочинцем? Вона вже морально має внутрішній злом, коли її зловили, а вона готова. Тобто ви їй не дали можливість сказати, що ми готові тебе взяти в армію, але через 5 днів, приготуйся. Але зловили на вулиці, коли він йшов купувати мамі таблетки. Так робити не можна», – додав Кривецький.

Варто зазначити, що усі звинувачення бізнесмена не персоніфіковані, а адресовані абстрактній владі. Після отримання повістки на допит Ігор Кривецький заявив, що розцінює дії СБУ як спробу тиску на свободу слова та політичну діяльність та припустив, що «влада може готуватися до виборів і вже зараз намагається усунути потенційних опонентів». Офіційно у СБУ факт перевірки висловлювань бізнесмена не підтверджували.

Ігор Кривецький – підприємець та колишній політик родом з Львівщини. Член політичної ради та головний спонсор партії «Свобода». У 2010-2012 роках був депутатом Львівської обласної ради, а у 2012-2014 роках – народним депутатом від ВО «Свобода».

Попри приналежність до партії, яка ще з 2014 року закликала відмовитись від будь-якого російського продукту, «ДП Сбербанк Росії» орендувало його приміщення на вул. Валовій, 4 в центрі Львова.

Із 2014 року наближені до Кривецького компанії почали зосереджувати лісові ділянки та перекуповувати за заниженою ціною в учасників АТО землі, на яких згодом розбудували елітний відпочинковий комплекс Edem Resort площею близько 110 га. Прокуратура роками судилася за приватизоване озеро з ділянкою на 15 га в Стрілках державі, однак Верховний Суд залишив його у власності компанії Кривецького.

Ще один скандал із бізнесменом повʼязаний із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у приватному Львівському університеті бізнесу і права, співвласником якого є працівник львівської поліції Ростислав Сопільник. До слова, у 2025 році СБУ звинувачувала університет у фіктивному наборі студентів-ухилянтів, але згодом закрила справу.

У 2025 році Ігор Кривецький відкрив 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі, який розбудували на базі готелю «Старий Відень». Його бізнесмен придбав у 2009 році. Попри розбудову елітних готелів біля Львова та Києва, готель «Жорж» у центрі міста, який належить дружині бізнесмена Ользі Філатовій-Кривецькій, перебуває в занедбаному стані. Міська рада оштрафувала власників на 170 тис. грн за неналежний вигляд памʼятки архітектури.

Також Ігор Кривецький має спільний бізнес із власницею «Буковеля» та колишньою дружиною нардепа Ігоря Палиці Оксаною Палицею – через фірму «Комеррент» вони володіють бізнес-центром LvivTech.City на вул. Стрийській, 48г.

Крім нерухомості, Кривецький неофіційно контролює львівський канал НТА, який особливо активним був у період місцевих виборів, та за останній рік почав активно фігурувати у медіапросторі.