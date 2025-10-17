Правоохоронці викрили шахрайку, яка виманила у пенсіонерки майже 400 тис. грн

У Львові поліція затримала жительку Дніпропетровської області, яка під виглядом працівниці банку виманила в місцевої пенсіонерки 400 тис. грн. Як повідомляє Львівська прокуратура, інцидент трапився у жовтні цього року.

За інформацією слідства, 38-річна мешканка Дніпропетровської області, представившись працівницею банку, повідомила 82-річній жінці про те, що в країні нібито запроваджують нову грошову реформу, за якою необхідно обміняти старі купюри на нові. Шахрайка потрапила у будинок пенсіонерки, де їй вдалось відвернути її увагу та замінити справжні гроші на звичайний папір. Таким чином пенсіонерка втратила майже 400 тис. грн.

Мешканці Дніпропетровщини повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За вчинення злочину передбачене покарання позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.