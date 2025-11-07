Львівська співачка Ірина Федишин біля нової партії автомобілів

Львівська співачка Ірина Федишин повідомила про купівлю нової партії автомобілів для українських військових. Продюсер та чоловік співачки Віталій Човник уточнив ZAXID.NET, що за зібрані під час концертів гроші вдалось придбати ще 30 авто, а загалом кількість придбаних під час повномасштабного вторгнення машин становить 400.

Про придбання нової партії авто Ірина Федишин повідомила у своїх соцмережах 6 листопада, оприлюднивши відео з дрона. Продюсер співачки Віталій Човник уточнив ZAXID.NET, що йдеться про 30 автомобілів, які уже розприділені між бойовими бригадами та невдовзі передадуть військовим.

Ірина Федишин у своїх соцмережах анонсувала закордонний тур «Україна колядує», який стартує наприкінці листопада 2025 року у Нью-Йорку. Протягом грудня співачка дасть понад 20 концертів у різних містах Америки та Канади.

Під час минулого благодійного туру «Україна колядує» Ірина Федишин зібрала гроші та придбала 100 авто для Збройних сил України.

За словами продюсера та чоловіка Ірини Федишин Віталія Човника, під час повномасштабної війни команда співачки придбала уже загалом 400 автомобілів для ЗСУ, а також близько сотні дронів, 2000 різної амуніції для військових, човни, катери та ін.