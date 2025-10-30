Гроші скерують на закриття потреб Сил безпеки та оборони

Благодійний фонд «Повернись живим» у жовтні 2025 року отримав майже 12 млрд грн надходжень, з яких 11,57 млрд грн – це гроші міжнародних грантів. «Економічна правда» повідомила, що гроші скерують на закриття потреб Сил безпеки та оборони, але більше деталей наразі у фонді не повідомили.

Три великі пожертви надійшли на рахунки «Повернись живим» з 23 по 28 жовтня. У фонді поки не розкривають, хто саме здійснив донат, але всі транзакції були підписані як «Для підтримки оборони України відповідно до грантової угоди».

За словами співрозмовника «Економічно правди» у фонді, кошти надійшли в межах іноземного гранту, але напрямки використання грошей наразі не розкривають.

У 2025 році фонд отримав внески за кількома грантовими угодами, підписаними із міжнародними партнерами.

«Підписані грантові угоди передбачають, що усі сто відсотків цих грошей мають бути направлені на закриття потреб Сил безпеки та оборони. Напрямки забезпечення погоджені як із донорами, так і з військовими. Фонд не бере жодних комісій чи відрахування на операційні витрати по цих проєктах», – наголосили у благодійному фонді.

Водночас, «Повернись живим» не може витратити цю грантову допомогу на поточне забезпечення військових чи на відкриті діючі проєкти фонду.

«Тому невеликі щоденні донейти на регулярне забезпечення армії й надалі матимуть важливу роль у закритті потреб на гарячих напрямках фронту», – додали у «Повернись живим».

Станом на 30 жовтня фонд отримав понад 11,98 млрд грн благодійних надходжень за місяць, з яких 11,57 млрд грн – цими трьома транзакціями. Це найбільші пожертвування в історії фонду.

Для порівняння, у 2024 році «Повернись живим» зібрав 4,4 млрд грн, або ж 18% від загального обсягу всіх донатів найбільшим благодійним фондам країни. Загалом за 10 місяців цього року фонд змін акумулювати понад 18,1 млрд грн.