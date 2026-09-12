Манти з гарбузом – незвична ситна страва з еластичного тіста та соковитої начинки з гарбуза. Їх готують на парі, завдяки чому оболонка залишається м’якою, а середина – ніжною. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Гарбуз 600 г Борошно 6 склянок Цибуля жовта ріпчаста 400 г Масло 200 г Вода 400 мл Яйця 2 шт. Сіль 2 ч. л Перець чорний мелений 1,5 ч. л Кмин мелений 1 ч. л

Спосіб приготування:

Крок 1 Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, а потім наріжте кубиками. Масло також подрібніть на невеликі шматочки, а цибулю дрібно посічіть. Усе змішайте, поперчіть і додайте кмин. Сіль поки не використовуйте.

Крок 2 Змішайте воду, яйця та дрібку солі.Частинами додавайте борошно, замішуючи однорідне еластичне тісто, як для вареників. Готовому тісту дайте відпочити 30—40 хвилин.

Крок 3 Тісто розкачайте до товщини 2–3 мм і наріжте квадратами зі сторонами приблизно 8–10 см. Начинку посоліть і добре перемішайте. На кожен шматок тіста викладіть близько 1 столової ложки начинки. З’єднайте протилежні кути по діагоналі, а потім защипніть краї тіста в центрі. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати