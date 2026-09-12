Манти з гарбузом. Рецепт дня
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Манти з гарбузом – незвична ситна страва з еластичного тіста та соковитої начинки з гарбуза. Їх готують на парі, завдяки чому оболонка залишається м’якою, а середина – ніжною. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|600 г
|Борошно
|6 склянок
|Цибуля жовта ріпчаста
|400 г
|Масло
|200 г
|Вода
|400 мл
|Яйця
|2 шт.
|Сіль
|2 ч. л
|Перець чорний мелений
|1,5 ч. л
|Кмин мелений
|1 ч. л
Спосіб приготування:
Крок 1
Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, а потім наріжте кубиками. Масло також подрібніть на невеликі шматочки, а цибулю дрібно посічіть. Усе змішайте, поперчіть і додайте кмин. Сіль поки не використовуйте.
Крок 2
Змішайте воду, яйця та дрібку солі.Частинами додавайте борошно, замішуючи однорідне еластичне тісто, як для вареників. Готовому тісту дайте відпочити 30—40 хвилин.
Крок 3
Тісто розкачайте до товщини 2–3 мм і наріжте квадратами зі сторонами приблизно 8–10 см. Начинку посоліть і добре перемішайте. На кожен шматок тіста викладіть близько 1 столової ложки начинки. З’єднайте протилежні кути по діагоналі, а потім защипніть краї тіста в центрі.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть манти в пароварці та готуйте 40 хвилин. Якщо пароварки немає, готуйте манти на парі над каструлею з водою, що кипить, протягом 35—40 хвилин. М’якість начинки перевіряйте зубочисткою. Готові манти викладіть на тарілку і додайте масло.